Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Готовимся

к осени! Звезды любезно предоставили нам неделю, идеальную для завершения начатого

и составления планов на сентябрь. Разумеется, дел будет невпроворот!

Эту

неделю важно начать на правильной ноте: Меркурий в тандеме с Плутоном будут помогать

мыслить масштабно, сразу отсеивать эмоциональные решения и четко планировать

или анализировать. На это стоит потратить понедельник, особенно если вы

любитель блокнотов или майнд-карт.

Всю

неделю в дискомфортной ситуации пробудет Венера: играя роль громоотвода, она

станет принимать удары на себя, из-за чего далеко не все наши попытки

увенчаются успехом в таких сферах как финансы, покупки и продажи,

взаимоотношения, творчество, косметология, здоровье.

Зато

мелкие дела, особенно на стадии завершения, будут удаваться отлично вплоть до

субботы 27 августа, когда Новолуние в Деве даст старт новым планам и надеждам.

До субботы желательно закончить все, что вы планировали сделать летом. А если

это не удалось и вы понимаете, что уже не закончите, заморозьте процесс

осознанно.

Дева

– один из самых деловитых знаков зодиака, и в это Новолуние у многих появится соблазн

поставить себе парочку мега амбициозных целей на сентябрь. Тем более что в игре

будет участвовать Марс, побуждая нас жить по правилу Наполеона «Главное

ввязаться в бой, а там видно будет».

Ничего

хорошего из этой стратегии не выйдет: положение Марса уязвимое, и его энергии

хватит разве что на громкие заявления и конфликты с окружающими. К тому же

Меркурий уже сбрасывает скорость, а 10 сентября и вовсе отправится в

ретро-фазу. Так что планировать на сентябрь стартапы и громкие релизы не стоит.

А

что же выходные? Новолуние в субботу и конфликт Венеры с Сатурном в воскресенье

делает их не слишком пригодными для трудозатратных дел, романтики и шопинга.

Лучшее, что можно сделать – это хорошенько отдохнуть без излишеств в еде и

алкоголе, в меру активно поработать или провести время на природе, наслаждаясь

последними летними деньками.

Овен

Трудности

Венеры в знаке Льва могут мешать вам покупать красивые и практичные вещи,

грамотно тратить деньги и ладить с детьми. Учитывайте это и не ищите виноватых.

Эмоциональность может вам дорого обойтись: есть риск травм и неприятностей.

Новолуние призовет сделать в сентябре акцент на свое здоровье и комфорт.

Телец

Вы

находитесь под давлением тех же обстоятельств, что и в начале августа. Но

просвет уже близко – это последняя неделя, когда вам приходится «тушить

пожары», а не создавать что-то новое. Новолуние принесет свежие креативные

идеи, которые помогут найти отдушину в творчестве или занятиях танцами, йогой,

спортом.

Близнецы

Марс

в вашем знаке выступит в роли раздражителя или препятствия на этой неделе,

поэтому вам предстоит его усмирить. Начните неделю с занятий, которые помогают

вам сбросить энергию: бокс, пение, командный спорт. Новолуние покажет, чем

заняться в первую очередь – семьей, финансами или собой.

Рак

Вас

ждет неделя суеты: поездки по городу, разговоры, мелкие документы, отправка или

получение посылок. В таких занятиях теряется много энергии, следите за этим, не

тратьте слишком много сил на текучку. Новолуние в Деве идеально подходит для

письменных практик. Запишите все, что важно.

Лев

Всю

неделю Венера в вашем знаке будет проходить между двух огней, а закончит ее в

дуэли с холодным Сатурном. В такие моменты желательно избегать публичности и

важных шагов личной жизни. Берегите самооценку, все остальное не так важно.

Новолуние поможет сменить тему и навести порядок в финансах.

Дева

Новолуние

в вашем знаке пройдет своеобразно: активное вмешательство Марса может принести

форс-мажоры или споры ради споров. Если вы не умеете говорить «нет», склонны

накапливать обиды или дела, обратитесь к психологу. Это здорово облегчит вашу

жизнь, улучшит отношения и сэкономит нервы.

Весы

Новолуние

в предыдущем знаке всегда дает нам понять, что пора уйти в тень и затаиться.

Наступает очень личное время. Завершите все дела, связанные с публичностью,

если это возможно, и перейдите к своим потребностям. Что нужно сделать, чтобы

вам было хорошо, комфортно?

Скорпион

Последний

этап перемен в сфере достижений! На этой неделе закончится период

трансформации, и вы сможете подвести итоги: что происходило последние 3 месяца

в вашей жизни и какими вы из этого вышли? Новолуние откроет новые возможности в

соц.сетях и любой групповой деятельности.

Стрелец

Стрельцам,

которые находятся вдали от дома, стоит быть аккуратными, особенно с финансами.

Вероятны потери и даже кражи денег. Всем остальным звезды советуют быть

внимательными в вопросах учебы, расписаний. Новая Луна в Деве – отличный

момент, чтобы задать себе вопрос: «Что дальше?»

Козерог

Всю

неделю ваш Плутон будет задействован в делах Меркурия, так что ловите удачу в

покупках, продажах, обмене, учебе, поездках. В этих сферах вам удастся найти

самые удачные решения. Новолуние принесет новые мысли и желания касательно

учебы и дальних поездок, юридических дел, оформления документов.

Водолей

Венера

– последний оппонент вашего Сатурна: до этого с ним скрещивали шпаги Солнце и

Меркурий. Эта неделя может принести разочарования или охлаждения в личных

отношениях, пусть это тоже пойдет в копилку вашего опыта. Новолуние поможет

сформировать новые цели – сугубо личные или финансовые.

Рыбы

Рыбам

стоит поставить во главу угла свое здоровье, а все остальное делать по мере

возможностей. Звезды не рекомендуют начинать новое лечение, обследоваться –

пока лучше ограничиться заботой о себе. Новолуние сместит акцент на партнерские

отношения. Вы сможете перевести их на новый уровень.