“Жидкие” волосы – тренд этого года среди знаменитостей: стилисты рассказали, как добиться этого эффекта в домашних условиях

“Жидкие” волосы стали самым настоящим трендом. Моду на этот тренд ввела Ким Кардашьян. Эта прическа представляет собой сочетание гладких волос с красивым блеском и гораздо больше отражает свет, чем обычная повседневная прическа.

Многие знаменитости просто обожают эту модную тенденцию. Блестящие струящиеся “мокрые” волосы помогают придать образу определенную роскошь и гламур. Вот особенности такой прически.

Особенности “жидких” волос

Профессиональные стилисты говорят о том, что добиться такого эффекта можно как в салоне красоты, так и дома.

Цель заключается в том, чтобы сделать волосы прямыми и гладкими, предотвратить их распушивание. Для этого обычно требуется двухэтапный процесс сушки феном, за которым следует использование утюжка с нанесением специальных продуктов для придания блеска.

Парикмахеры рекомендуют проводить кератиновое лечение. Это самый безопасный способ сделать прическу, особенно если волосы вьющиеся. Кератиновое лечение дает блестящую и гладкую основу для работы.

В зависимости от типа волос, процедуры могут выполняться как в салоне, так и дома. Профессиональный стилист сможет оценить тип волос и их потребности.

Как выполняется процедура в салоне

На волосы в виде покрытия наносится кератин. Затем он ополаскивается, и пряди сушатся феном.

После сушки волосы тщательно выравниваются утюжком. Это позволяет кератину запечатать кутикулы на прядях, создавая защитный слой. В итоге волосы получаются гладкими и блестящими.

Если все сделано правильно, то пряди должны вернуться к своей естественной текстуре после того, как кератин сойдет.

Как выполняется процедура дома

Можно сделать “жидкие” волосы дома. Для этого потребуется несколько продуктов и утюжок для волос.

Прежде всего нужно нанести масло на пряди после мытья головы, особенно на кончики, чтобы все хорошо пригладить. После этого высушить пряди феном.

Для сушки лучше всего использовать узкую насадку на фен, чтобы высушить волосы в одном направлении.

После этого разделить пряди на несколько секций и пригладить утюжком прядь за прядью. Для каждой пряди требуется 6-10 подходов утюжком.

Завершить прическу путем нанесения спрея для придания дополнительного блеска и получения эффекта блестящих волос.

В итоге получаются красивые и шелковистые пряди, которые эффектно струятся. Кроме того, большим преимуществом такой процедуры является то, что волосы получают дополнительное питание и насыщаются кератином.