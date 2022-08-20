 

“Жидкие” волосы – тренд этого года среди знаменитостей: стилисты рассказали, как добиться этого эффекта в домашних условиях

20.08.2022, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Жидкие” волосы стали самым настоящим трендом. Моду на этот тренд ввела Ким Кардашьян. Эта прическа представляет собой сочетание гладких волос с красивым блеском и гораздо больше отражает свет, чем обычная повседневная прическа.

Многие знаменитости просто обожают эту модную тенденцию. Блестящие струящиеся “мокрые” волосы помогают придать образу определенную роскошь и гламур. Вот особенности такой прически.

Особенности “жидких” волос

Профессиональные стилисты говорят о том, что добиться такого эффекта можно как в салоне красоты, так и дома.

Цель заключается в том, чтобы сделать волосы прямыми и гладкими, предотвратить их распушивание. Для этого обычно требуется двухэтапный процесс сушки феном, за которым следует использование утюжка с нанесением специальных продуктов для придания блеска.

Парикмахеры рекомендуют проводить кератиновое лечение. Это самый безопасный способ сделать прическу, особенно если волосы вьющиеся. Кератиновое лечение дает блестящую и гладкую основу для работы.

В зависимости от типа волос, процедуры могут выполняться как в салоне, так и дома. Профессиональный стилист сможет оценить тип волос и их потребности.

Как выполняется процедура в салоне

На волосы в виде покрытия наносится кератин. Затем он ополаскивается, и пряди сушатся феном.

После сушки волосы тщательно выравниваются утюжком. Это позволяет кератину запечатать кутикулы на прядях, создавая защитный слой. В итоге волосы получаются гладкими и блестящими.

Если все сделано правильно, то пряди должны вернуться к своей естественной текстуре после того, как кератин сойдет.

Как выполняется процедура дома

Можно сделать “жидкие” волосы дома. Для этого потребуется несколько продуктов и утюжок для волос.

Прежде всего нужно нанести масло на пряди после мытья головы, особенно на кончики, чтобы все хорошо пригладить. После этого высушить пряди феном.

Для сушки лучше всего использовать узкую насадку на фен, чтобы высушить волосы в одном направлении.

После этого разделить пряди на несколько секций и пригладить утюжком прядь за прядью. Для каждой пряди требуется 6-10 подходов утюжком.

Завершить прическу путем нанесения спрея для придания дополнительного блеска и получения эффекта блестящих волос.

В итоге получаются красивые и шелковистые пряди, которые эффектно струятся. Кроме того, большим преимуществом такой процедуры является то, что волосы получают дополнительное питание и насыщаются кератином.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.20 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

12.12.20 / Сногсшибательную красотку выпнули из Национальной гвардии Владимира Путина “из зависти”

25.12.20 / Мужчина вышел из комы и не узнал себя

31.01.22 / Российский иммунолог предположил возможность возникновения новой мутации коронавируса

19.03.21 / Школьника выгнали из пионерии из-за сломанного им крокодила Гены на мероприятии КПРФ

04.06.21 / Скандалы: «Ашотик из налоговой»

08.09.21 / НЛО преследуют поезда в Индиане

29.09.20 / Александр Невский о работе с Эриком Робертсом в фильме “Красные пророчества”, номинантах на “Эмми” и домашних тренировках

28.04.22 / Мнение: Буква А

01.10.20 / Пастор из США заявил, что конец света наступит в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика