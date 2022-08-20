 

Любая эскалация вокруг Запорожской АЭС может обернуться серьезной аварией

20.08.2022, 9:00, Новости дня
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси вновь призвал военных проявлять максимальную сдержанность в районе украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

С таким заявлением он выступил после появления новых тревожных сообщений о росте напряженности вокруг крупнейшего ядерного объекта в Европе. Мариано Гросси подчеркнул, что «любая эскалация вокруг АЭС с шестью реакторами» может обернуться серьезной аварией.

Война в УкраинеЗапорожская атомная электростанции, которая в настоящее время находится на территории, оккупированной Россией, – самая крупная в Европе АЭС. Она расположена в городе Энергодар в северо-западной части Запорожской области, на Каховском водохранилище у левого берега реки Днепр. Днепр впадает в Черное море, которое, в свою очередь, несет воды в Средиземное море. Сегодня ЗАЭС находится под контролем России.

МАГАТЭ не имело возможности посетить оккупированную российскими войсками станцию с тех пор, как началась война в Украине.

– Необходимо срочно снизить напряженность и принять необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения любых радиологических последствий для населения и окружающей среды. В этом отношении незаменимую роль может сыграть МАГАТЭ, – сказал Рафаэль Мариано Гросси.

Ввиду серьезности ситуации Генеральный директор вновь заявил о необходимости ускорить направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Сейчас, по его словам, Агентство проводит консультации со всеми сторонами относительно деталей поездки.

На сайте МАГАТЭ говорится, что, как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ в Украину во время конфликта, эту также возглавит сам Генеральный директор Гросси.

Глава МАГАТЭ приветствовал недавние заявления о том, что и Украина и Россия поддерживают направление инспекторов Агентства на ЗАЭС.

Две недели назад в МАГАТЭ уже поступали сообщения про обстрелы, которые привели к некоторым повреждениям на Запорожской станции.

С начала марта ЗАЭС находится под контролем российских сил, но на станции работает украинский персонал.

Сегодня же Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что решила внести «изменение» в регулирующую лицензию ЗАЭС, поручив украинскому оператору поддерживать 1-й и 2-й энергоблоки в состоянии «холодной остановки». В настоящее время на станции работают только реакторные блоки 5 и 6.

МАГАТЭ продолжает следить за эксплуатационным состоянием реакторов, а также за ситуацией с ядерной безопасностью в целом.

В пятницу Украина сообщила МАГАТЭ, что в настоящее время к сети подключены десять из 15 ядерных энергетических реакторов страны, в том числе два – на ЗАЭС, три – на Ровенской атомной электростанции (АЭС), три – на Южно-Украинской АЭС и два – на Хмельницкой.

МАГАТЭ получает удаленные данные мониторинга с площадок четырех действующих в Украине АЭС, а также с неработающей Чернобыльской АЭС.

На пресс-конференции в Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что серьезно обеспокоен развитием ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье и вокруг нее. Отвечая на вопросы журналистов в Одессе, глава ООН повторил свое предложение о демилитаризации Запорожской АЭС. Он также сказал, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия, и она нужна стране, особенно зимой.

Антониу Гутерриш заявил, что у ООН есть в Украине возможности в том, что касается логистики и обеспечения безопасности, позволяющие миссии МАГАТЭ прибыть на Запорожскую АЭС из Киева. Он добавил, что такое решение должны принять в МАГАТЭ, «естественно, с согласия сторон, очевидно, с согласия и правительства Украины».


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