На прибыльный маршрут нефтеперевозок с Дальнего Востока всё чаще выходят старые танкеры

Судовые брокеры на условиях анонимности рассказали, что последствия российской спецоперации на Украине до сих пор вызывают ажиотаж на рынке морских перевозок. Как пишет Bloomberg, теперь на прибыльный маршрут нефтеперевозок с Дальнего Востока в Китай и Индию всё чаще выходят старые танкеры, возрастом более 15 лет. И хотя такие суда как правило, менее эффективны, чем новые, и нуждаются в более частом обслуживании, однако короткий пятидневный рейс вкупе с высокой прибылью выглядит весьма перспективным даже для старых кораблей.



AP

Последствия российской спецоперации на Украине до сих пор вызывают ажиотаж на рынке морских перевозок, и на прибыльный маршрут нефтеперевозок с Дальнего Востока в Китай и Индию всё чаще выходят старые танкеры. Как пишет Bloomberg, судовые брокеры на условиях анонимности сообщили, что начиная с мая минимум четыре танкера старше 15 лет присоединились к флоту, доставляющему российскую нефть из порта Козьмино.

Каждый месяц порт в среднем отгружает порядка 30 партий сырой нефти, поступающей по трубопроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан. Для этого используются танкеры класса Aframax вместимостью порядка 700 000 баррелей.

При том, что западные санкции против Москвы перекрыли ряду судовладельцев доступ к российским грузам, рыночные потрясения увеличили доходы оставшихся компаний, а также привели к удорожанию самих судов. Прибыли грузоотправителей на маршруте Козьмино — Китай по-прежнему примерно втрое выше дофевральского уровня, хотя и немного снизились.

Как отмечает издание, хотя суда старше пятнадцатилетнего возраста по-прежнему годны к плаванию, они, как правило, менее эффективны, чем новые, и нуждаются в более частом обслуживании. Однако короткий пятидневный рейс из Козьмино в Китай вкупе с высокой прибылью выглядит весьма перспективным даже для старых кораблей.

Вновь открывшиеся возможности подогрели интерес к подержанным судам. По данным VesselsValue, в этом году стоимость старых судов класса Aframax выросла почти на 60%, а 15-летний танкер теперь стоит порядка $29 млн.

Даже после недавнего падения фрахтовых ставок расценки по сравнению со средними историческими показателями по-прежнему завышены, заметила главный аналитик VesselsValue Оливия Уоткинс. По её словам, многие владельцы захотели воспользоваться ситуацией.

По данным VesselsValue, в этом году 58 танкеров Aframax сменили владельца — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Bloomberg и брокеров, часть новых судов купили судовладельцы, зарегистрированные во Вьетнаме и Гонконге.