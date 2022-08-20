 

На прибыльный маршрут нефтеперевозок с Дальнего Востока всё чаще выходят старые танкеры

20.08.2022, 8:25, Разное
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Судовые брокеры на условиях анонимности рассказали, что последствия российской спецоперации на Украине до сих пор вызывают ажиотаж на рынке морских перевозок. Как пишет Bloomberg, теперь на прибыльный маршрут нефтеперевозок с Дальнего Востока в Китай и Индию всё чаще выходят старые танкеры, возрастом более 15 лет. И хотя такие суда как правило, менее эффективны, чем новые, и нуждаются в более частом обслуживании, однако короткий пятидневный рейс вкупе с высокой прибылью выглядит весьма перспективным даже для старых кораблей.


AP

Последствия российской спецоперации на Украине до сих пор вызывают ажиотаж на рынке морских перевозок, и на прибыльный маршрут нефтеперевозок с Дальнего Востока в Китай и Индию всё чаще выходят старые танкеры. Как пишет Bloomberg, судовые брокеры на условиях анонимности сообщили, что начиная с мая минимум четыре танкера старше 15 лет присоединились к флоту, доставляющему российскую нефть из порта Козьмино.

Каждый месяц порт в среднем отгружает порядка 30 партий сырой нефти, поступающей по трубопроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан. Для этого используются танкеры класса Aframax вместимостью порядка 700 000 баррелей.

При том, что западные санкции против Москвы перекрыли ряду судовладельцев доступ к российским грузам, рыночные потрясения увеличили доходы оставшихся компаний, а также привели к удорожанию самих судов. Прибыли грузоотправителей на маршруте Козьмино — Китай по-прежнему примерно втрое выше дофевральского уровня, хотя и немного снизились.

Как отмечает издание, хотя суда старше пятнадцатилетнего возраста по-прежнему годны к плаванию, они, как правило, менее эффективны, чем новые, и нуждаются в более частом обслуживании. Однако короткий пятидневный рейс из Козьмино в Китай вкупе с высокой прибылью выглядит весьма перспективным даже для старых кораблей. 

Вновь открывшиеся возможности подогрели интерес к подержанным судам. По данным VesselsValue, в этом году стоимость старых судов класса Aframax выросла почти на 60%, а 15-летний танкер теперь стоит порядка $29 млн.

Даже после недавнего падения фрахтовых ставок расценки по сравнению со средними историческими показателями по-прежнему завышены, заметила главный аналитик VesselsValue Оливия Уоткинс. По её словам, многие владельцы захотели воспользоваться ситуацией.

По данным VesselsValue, в этом году 58 танкеров Aframax сменили владельца — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Bloomberg и брокеров, часть новых судов купили судовладельцы, зарегистрированные во Вьетнаме и Гонконге.


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