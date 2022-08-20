НАТО спешит закрепиться на Чёрном море, чтобы «сдержать» Россию

Североатлантический альянс планирует заметно увеличить свои силы в Черноморском регионе. Более того, по словам его представителей, блок собирается сохранить присутствие международных сил вдоль границ с Россией на протяжении «многих лет», пишет Bloomberg.



AP

С началом украинского кризиса НАТО пришлось спешно наращивать свои силы в «ранее обделённом вниманием» Чёрноморском регионе. Североатлантический альянс стремится «сдержать» Россию и не допустить, чтобы «один из самых бедных районов континента превратился в мягкое подбрюшье его безопасности», пишет Bloomberg.

Юго-восток Европы является для Москвы «приоритетным», считает аналитик Stratfor Мэтью Орра. По его словам, российские власти хотят иметь «сильное военное присутствие в регионе, на которое НАТО необходимо ответить».

С 2008 года Кремль значительно увеличил свой военный потенциал в Чёрном море. Он перебросил в регион сухопутные войска, укрепил противовоздушную оборону и модернизировал флот, обращает внимание Bloomberg.

«Само Чёрное море — это ворота РФ к тёплым водам, в первую очередь, к Средиземному морю, — поясняет эксперт вашингтонского Института Ближнего Востока Юлия Джоджа. — Оно позволяет РФ перебрасывать свои силы на Ближний Восток, в Африку и за её пределы».

Вскоре после 24 февраля НАТО увеличило военное присутствие на своих восточных рубежах. Теперь блок планирует создать в приграничных странах, в том числе в Румынии и Болгарии, новые международные гарнизоны. Подразделения, насчитывающие порядка 1 тыс. человек, будут проходить регулярную ротацию.

Кроме того, союзники по НАТО выделят подразделения, которые при необходимости могут быстро присоединиться к войскам, уже находящимся в восточных государствах. Благодаря установлению связей с армией принимающей страны и заблаговременному размещению оружия, боеприпасов и тяжёлой техники эти силы могут быть увеличены до размера бригады численностью 5 тыс. человек «в течение нескольких дней», подчеркнул в интервью Bloomberg представитель сил Франции в Румынии полковник Флавьен Гарригу Граншам.

Большинство западных чиновников сомневаются в том, что РФ нападёт на одного из членов НАТО напрямую. Тем не менее, по словам Граншама, альянс планирует сохранить присутствие международных сил вдоль своих восточных границ в течение «многих лет, чтобы убедиться, что ситуация стабилизировалась».

«Мы готовимся сражаться бок о бок с румынскими, американскими и другими частями, — подчеркнул высокопоставленный французский военный. — При худшем развитии событий, если до этого дойдёт, мы будем сражаться».