Зеленые тени – тренд осеннего макияжа: как подобрать нужный оттенок в зависимости от цвета волос (примеры знаменитостей)

Приближается осень. В моде появляются новые тенденции. В макияже глаз в том числе. Этой осенью внимание стоит обратить на зеленоватые акценты. Тренд идеально подходит как для смуглой, так и для светлой кожи. Поэтому добавьте в своей набор косметики зеленые тени и готовьтесь покорять окружающих своей неотразимостью.

Зеленые тени для смуглых женщин

Сосновые и оливково-зеленые тени – отличный вариант для смуглых дам в наступающем сезоне, так как они составляют гармоничный контраст с такой кожей. Сделайте ставку на эти оттенки, отметив разрез глаз и размыв макияж лимонным цветом. Переходные цвета, которые лучше всего сочетаются с зеленым: коричневый, желтый и зеленый в более светлых тонах.

Или попробуйте что-то более спокойное и ненавязчивое. Например, дымчатые тени для глаз. Любой из двух вышеуказанных вариантов сочетайте с нюдовой помадой, чтобы в центре внимания были именно глаза.

Однако оливково-зеленые тени визуально могут визуально прибавить вам немного возраста, если вы будете сочетать их с весьма традиционными прическами и одеждой. Делайте акцент на ярких нарядах! В таком случае зеленый оттенок лишь подчеркивает глаза и смягчает черты лица, делая макияж более романтичным и ангельским. Только не забывайте о хайлайтере и о карандаше для бровей.

Оттенки зеленого для светлой кожи

Мшисто-зеленые тени с оттенком мерцания в центре века (например, ореолы вокруг глаз) входят в моду этой осенью и отлично смотрятся на светлой коже, особенно для тонкого, но чувственного взгляда. Этот образ прекрасно дополнят густые брови.

Вместо этого эффекта мерцания в центре века вы также можете использовать двухцветные тени, которые отражают более одного цвета при контакте со светом. А если вы хотите еще больше подчеркнуть глаза, попробуйте изумрудно-зеленый с шиммером на подвижном веке (без сильного размытия), также подчеркнув нижнюю линию тем же оттенком.

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Техника нанесения макияжа

Как уже выше упоминалось, ореол глаз выглядит эффектно с зелеными тенями с разным финишем, но есть и другие техники макияжа, которые вы можете попробовать, чтобы получить максимальную отдачу от выбранного цвета. Одна из них — очертить глаз как кошачий и заполнить подвижное веко зелеными тенями, либо ультраблестящими, либо матовыми.

Вы также можете просто обозначить изгиб подвижного века, заполнить мерцающими тенями, растушевать оливково-зеленый по краям и растушевать розовый цвет по ватерлинии. Удивлены? Хотите верьте, хотите нет, но зеленый и розовый хорошо сочетаются!

Но если вы предпочитаете классику, смоки айс всегда спасут вас в любой чрезвычайной ситуации при использовании цветных теней, в том числе зеленых. Если весь глаз обведен, а цвет размыт снаружи, ваши глаза будут казаться намного больше…

Чтобы получить немного больше объема, вы можете нанести немного блесток на веко. В общем, экспериментируйте!