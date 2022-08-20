Опеке рекомендовали изымать детей из семей, в которых нет телевизора

Федеральные органы опеки получили указание изымать детей из тех семей, в которых нет телевизоров с настроенными государственными телеканалами. Проживание в таких условиях чиновники сравнили с жизнью впроголодь или без доступа к воде и электричеству.

Служба опеки после консультаций с рядом других ведомств в рамках национального проекта «Патриотическое воспитание» объявила о серьёзной переработке рекомендаций для региональных органов. Так, в пресс-релизе говорится, что жизнь ребёнка без доступа к телевидению – нарушение его права на получение объективной информации о происходящем в стране и мире.

«В условиях агрессивной информационной войны, которую ведут против нашей страны посредством сети “Интернет”, единственным гарантированно свободным (от недостоверной информации) источником являются государственные телеканалы», – объясняют своё решение властьимущие.

В сложившихся условиях органы опеки должны будут проверить, у всех ли детей есть доступ к достоверным общественно-политическим известиям. С 1 сентября в школах планируется ввести обязательный утренний просмотр вчерашних вечерних новостей.

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