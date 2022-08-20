Мнение: О перетрусившей перед Путиным «девочке» из британского МИДа

А ведь ещё недавно она проявляла боевитость и «петушилась», вопреки явной гендерной принадлежности к наседкам. Грозилась «показать» российскому лидеру чуть ли не кузькину мать при личной встрече. Но… это длилось ровно до тех пор, пока не поступило подтверждение, что президент России Владимир Путин всё же собственной персоной прилетит на предстоящий саммит G20 на Бали.

И воинственный пыл «девочки из МИДа» сразу поугас.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир #Путин «не должен» принимать участие на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Дескать, пока продолжается спецоперация, «у России нет морального права заседать в G20».

Крутой поворот, однако. Ведь ещё в июле Лиззи Трасс громко обещала добиться встречи с российским лидером на саммите G20, если станет премьером страны. «Я думаю, очень важно, чтобы у нас были голоса свободного мира, осаждающие Владимира Путина. Я была готова осадить [главу МИД России] Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Я поеду туда и вызову его на разговор», — клялась она. Но это было в тот период, когда перспективы личного участия Владимира Путина в саммите на Бали были туманными, что твой Альбион. Господствовало мнение, что российский президент «не рискнёт» и ограничится протокольным присутствием по видеосвязи.

Однако теперь, когда президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что участие президента РФ в мероприятиях саммита не будет заочным, приключился этот стремительный поворот оверштаг. Нет, конечно же, можно это объяснять интересами предвыборной борьбы: за день до Лиз Трасс спич про «на Бали Путина быть не должно» произнёс её конкурент в борьбе за премьерское кресло, экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак. «Мы должны послать [Владимиру] Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [G20], пока он не прекратит свою специальную операцию», — решительно высказался Риши.

Впрочем, незадолго до него почти то же самое сказал американский президент Джо #Байден. И это удивительное совпадение немножечко наводит на размышления о том, кто же в действительности определяет внешнюю политику Соединённого Королевства. Тем более, что западные аналитики давно уже говорят о том, как именно нынешнего главу Белого дома личное участие российского лидера в мероприятиях «Большой двадцатки» в Индонезии ставит в неудобное «до крайности» положение, символизируя полный провал его попыток изолировать Россию на мировой арене (а не только на Западе).

С другой стороны, Лиз Трасс могла в ходе предвыборной кампании восполнить некоторые пробелы в своих знаниях, в том числе исторических. И, обратившись к недавней истории Британского Содружества, вполне могла прочитать о конфузе австралийского премьер-министра Тони Эбботта, который в 2014 году поклялся «взять Владимира Путина “за грудки”» — тоже, кстати, на саммите G20, — но в итоге вполне мирно переговорил с российским лидером и даже обменялся с ним рукопожатием.

В любом случае, получается, права «говорящая голова» МИД РФ Мария Захарова, недвусмысленно намекнувшая, что у девочки Лиз «осаждалка с вызывалкой ещё не выросли»?

Или будущая «железная леди №2» просто переTrussила?

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