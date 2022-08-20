 

CBS – «на наших улицах слишком много оружия» — в Филадельфии растёт число жертв вооружённого насилия

20.08.2022, 7:01, Разное
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В Филадельфии задержали трёх участников произошедшей во вторник перестрелки, в результате которой получили ранения пять человек, передаёт CBS News. Как подчёркивается в репортаже канала, город накрыла волна насилия: в этом году от огнестрельного оружия здесь погибли и пострадали больше людей, чем в более крупных агломерациях США, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Полиция Филадельфии арестовала трёх подозреваемых в связи с перестрелкой, которая произошла в городе во вторник. Участники перестрелки выпустили почти сто пуль, ранив пять человек. Согласно заявлениям чиновников, 16-летний мальчик и 21-летний мужчина получили ранения головы и сейчас находятся в крайне тяжёлом состоянии. 

С последними подробностями из Филадельфии — Илэйн Кияно. 

Стрельба в западном районе Филадельфии началась почти ровно в 7 вечера у стен местного развлекательного центра. В полиции говорят, что шесть вооружённых сразу несколькими стволами подозреваемых сделали в общей сложности почти 100 выстрелов, ранив пять человек. 

ДЖИМ КЕННИ, мэр Филадельфии: На наших улицах стало слишком много огнестрельного оружия, и это оборачивается разрушительными последствиями, о которых свидетельствует количество пуль, собранных с тротуара. И предназначение всего этого оружия только в том, чтобы убивать людей. 

В нынешнем году в Филадельфии с применением огнестрельного оружия убили уже 308 человек; огнестрельные ранения за этот же период получили более 1400 горожан. По числу пострадавших и погибших от огнестрела Филадельфия опережает даже более крупные города — включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. 

Ларри Краснер — окружной прокурор Филадельфии. 


ИЛЭЙН КИЯНО, корреспондент CBS News: В чём, на Ваш взгляд, заключается причина этого всплеска насилия? 

ЛАРРИ КРАСНЕР, окружной прокурор Филадельфии: Этот весьма ужасный феномен имеет национальные масштабы. Мы — самое тяжёловооружённое промышленно развитое общество в мире. И сколько бы мы ни конфисковали оружия на улицах, его всё равно становится всё больше. Так что давайте не будем строить иллюзии. 

А тем временем специальное подразделение нью-йоркского департамента полиции по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия объявило о том, что закрутит гайки в отношении нелегальных образцов. За последние три дня подразделение конфисковало 45 стволов. 

Полицию поддержала Джеки Роу-Адамс, потерявшая двух сыновей из-за насилия с применением огнестрела. 

ДЖЕКИ РОУ-АДАМС, активистка: Вы сами друг друга убиваете! Это не полиция нас убивает — мы сами себя убиваем! 

Дата выхода в эфир 17 августа 2022 года. 


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