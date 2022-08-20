 

Первую жену бросил из-за ее измен, а вторую променял на танцовщицу: личная жизнь Стаса Костюшкина

20.08.2022, 6:40, Разное
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Уже больше 15 лет Стас Костюшкин наслаждается семейной жизнью со своей супругой Юлией. Увы, счастье в личной жизнь далось экс-участнику “Чай вдвоем” нелегко. Первый брак Костюшкина закончился из-за измен жены. Вторую супругу певец и вовсе не любил. Лишь с третьей избранницей исполнитель стал по-настоящему счастливым. Однако и здесь все было не так просто. На момент встречи с Юлией Стас не только был женат, но и воспитывал маленького сына.

С первой супругой, Марианной, певец познакомился еще в 17 лет. Костюшкин упорно добивался внимания понравившейся девушки, но школьная любовь не привела ни к чему серьезному. Мама Марианны хотела для дочери более перспективного жениха, а Стас в тот момент был простым студентом и мог только мечтать о славе. В итоге отношения закончились.

Через несколько лет судьба свела бывших возлюбленных снова. К тому моменту Стас успел создать дуэт “Чай вдвоем”, а Марианна – выйти замуж. Вскоре девушка ушла от супруга и стала женой начинающего музыканта. К сожалению, семейное счастье продлилось недолго. Марианна начала изменять мужу, пока он был на гастролях. Костюшкин узнал о неверности жены от соседей и расстался с ней.

Вскоре после развода певец женился во второй раз. Будущую супругу, Ольгу, Стас встретил на кастинге танцовщиц. Он не планировал снова связывать себя узами брака, но решился пойти в загс, когда девушка забеременела. В 2003 году супруга подарила исполнителю сына Мартина. Костюшкин не любил жену и прожил с ней около трех лет. Возможно, брак продлился бы дольше, если бы в жизни певца не появилась Юлия.

Пока Ольга была в декрете, на ее место в подтанцовке пришлось искать другую девушку. Ей оказалась чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова. Увидев ее на кастинге, Костюшкин тут же потерял голову. Стас отчаянно пытался забыть о новом увлечении, да и Юлия не горела желанием связываться с женатым мужчиной. Однако чувства оказались сильнее. Вскоре исполнитель признался во всем жене и променял ее на танцовщицу.

Решение уйти из семьи далось Костюшкину нелегко, ведь там у него подрастал маленький сын. С другой стороны, певец женился на любимой женщине и стал по-настоящему счастливым. В 2006 году супруга подарила ему сына Богдана. Пусть брак Стаса и Юлии не был идеальным, им удалось преодолеть все трудности и сохранить семью. В 2015 году у пары родился второй наследник – Мирон. Многодетный отец старается уделять время каждому сыну и мечтает о дочке.


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