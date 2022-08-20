Комфорт-класс уходит из столицы

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20.08.2022, 5:15, Разное
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Новостройки бизнес-класса в столице постепенно вытесняют проекты класса “комфорт”. На долю первых сейчас приходится 43% от всех жилых комплексов, на долю последних – 31%.

Предложение новостроек класса “комфорт” за последние пять лет снизилось на 64%. Застройщики все чаще отдают предпочтение строительству жилых комплексов с подземной парковкой, опцией “умный дом”, закрытыми дворами с охраной – традиционными атрибутами бизнес-класса.

Однако для абсолютного большинства покупателей квартир цена остается главным фактором при выборе новостройки. Самые доступные квартиры в старых границах Москвы стоит искать в районе Митино, где средняя цена жилья в августе составила 10,6 млн рублей.

На втором месте оказался район Молжаниновский (11,1 млн рублей), на третьем – Южное Бутово и Люблино (11,2 млн рублей).

Самая дешевая квартира в столице предлагается за 4,4 млн рублей. Это студия площадью 12 «квадратов» в районе Очаково-Матвеевское. В Кузьминках студию площадью 15 кв. м можно приобрести за 5,1 млн рублей, в Митино – студию площадью 20 кв. м – за 5,8 млн рублей.


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