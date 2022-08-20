WION – забастовка железнодорожников парализовала транспортную систему Британии

Наземное сообщение в Соединённом Королевстве оказалось нарушено на фоне массовых забастовок работников общественного транспорта, недовольных зарплатой и условиями труда, пишет WION. По словам главы местного профсоюза, протест может продолжаться до тех пор, пока власти не согласятся решить проблемы индустрии.

Британские пассажиры сталкиваются с ещё одним днём перебоев железнодорожного движения. В этот раз транспортная сеть Лондона остановилась из-за новой забастовки работников метро и автобусов, связанной с пенсионными выплатами.

Корпорация Transport for London (TfL) подтвердила, что ожидаются серьёзные сбои, поскольку лондонское наземное сообщение будет сокращено, а десятки автобусных маршрутов на западе города не будут работать в обычном режиме. Населению рекомендовали путешествовать на поездах только в случае крайней необходимости.

Лидер профсоюза Мик Линч предупреждает, что спор может продолжаться бесконечно, если министры не вмешаются в переговоры.

МИК ЛИНЧ, генеральный секретарь Национального транспортного профсоюза: Мы проводим шестидневную забастовку. Компании собирались увольнять сотрудников много месяцев назад. Пока что нам удалось приостановить программу сокращений. Мы не только получили ряд предложений, которые стали лучше и которых стало больше, но, похоже, и пробудили дух солидарности среди британцев.

Мы видим огромную поддержку. Люди возвращаются к идеям коллективного действия, забастовки и солидарности трудящихся. Так что я думаю, что мы привлекли к себе больше внимания. Мы вывели этот вопрос в центр национальной дискуссии. И теперь наша задача — заключить соглашение с компанией, чтобы участники нашей организации могли вернуться к работе на регулярной основе и управлять железной дорогой в интересах людей.

Профсоюзы железнодорожников протестуют против сокращения заработной платы и ухудшения условий жизни уже на протяжении определённого времени. В четверг десятки тысяч железнодорожников в Великобритании устроили забастовку, вызвав сбои в работе по всей стране, при этом действовали лишь около 20% железнодорожных служб. Половина британских линий оказалась закрытой: на некоторых маршрутах отменили рейсы, на других поезда курсировали ограниченное время.

За последние несколько месяцев профсоюзы железнодорожников устраивали множество забастовок. В июне и июле рабочие также участвовали в массовых акциях за повышение заработной платы и улучшение условий труда на железных дорогах. В забастовке приняли участие более 40 тыс. рабочих по всей Великобритании.

Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.