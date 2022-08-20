Мнение: Любители избивать маленьких

У нас не любят об этом говорить и никогда этого не подчеркивают – но ведь нападение гитлеровской Германии на СССР (с недвусмысленным планом полностью разгромить СССР в течение нескольких месяцев) было актом величайшего презрения немцев к совку, и прежде всего, очевидно, к России. Просто сравним агрессора и жертву.

Костяк нападавших – нацистская Германия в аншлюсе с Австрией; на 1941 год население Германии – 70 млн. человек, Австрии – еще 6 млн. человек. В сумме, стало быть, 76 млн. Плюс еще какое-то число немцев из захваченной Богемии (Чехии), плюс совсем немного истинных пруссаков из Кенигсберга и области… Словом, все нападавшие страны в сумме по населению – менее 80 млн. жителей. И вот они напали на СССР, чья численность населения на 1941 год – 195 млн. человек! Разница в 2, почти в 2,5 раза. Небольшой крепыш напал на гиганта (которого сам Гитлер называл «колосс на глиняных ногах»).

Величайшая неловкость и даже позор Великой Отечественной войны – что наглый план блицкрига гитлеровцам почти удался. Наступая небольшой армией вторжения на огромном фронте по расходящимся направлениям (то есть нещадно распыляя свои не такие уж большие силы), они полностью разгромили почти все наличные у СССР Вооруженные силы, имевшиеся на момент начала вторжения, потом рассеяли и уничтожили спешно мобилизованные новые армии, захватили Минск, Киев, Ригу, блокировали Ленинград, дошли до самых предместий Москвы… И, в общем, если бы не массированная и с каждым годом нарастающая помощь по ленд-лизу – исход войны был бы довольно очевиден. Но уже то, что СССР, превосходя Германию и ее союзников на 100 с лишним миллионов по населению, возился с нею 4 года, вовсю используя всестороннюю материальную помощь двух самых развитых на тот момент держав мира – говорит о разнице в боевом качестве человеческих ресурсов очень много.

В общем, если брать просто соотношение сил как материальной человеческой мощи, война СССР и Германии – это как драка пятиклассника с десятиклассником. Если десятиклассник еле-еле побеждает – про него обычно говорят, что «он просто не умеет драться».

И посмотрим в этом разрезе на нынешние боевые действия между РФ и Украиной. Тут соотношение по населению еще более вопиюще: 145 млн. у РФ и всего 40 млн. у Украины. Разница уже не в 2, а почти в 4 раза. Плюс – огромная разница в ресурсной обеспеченности. Ражий гигант против пацана. И что мы видим? Когда у РФ не получилось в блицкриг, она беззастенчиво начала войну на истощение!

Даже в современной школе, насквозь прогнившей и зараженной всякими АУЕ – если увидят, как десятиклассник пытается избивать пятиклассника – скорее всего, вмешаются. Потому что это «не по понятиям». Это какая-то лажа. Так не должно быть. В этом есть что-то очень подлое.

НБС. В этой стране, куда ни ткнись – всюду попадаешь на НБС. В РФ никого абсолютно не парит, что огромная дебелая страна, раскинувшаяся на 9 часовых поясов, пытается удушить маленькую, которая вчетверо ее меньше.