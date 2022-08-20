France 2 – «всего хватает» — России удалось избежать дефицита из-за санкций

Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, передаёт France 2. Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика РФ хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось.

Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился.

МОСКВИЧКА: Некоторые товары исчезли, но их заменили другими.

МОСКВИЧ: Кривить душой не буду: на данный момент всего хватает. И потом, мы не употребляем очень дорогие товары, например, западные.

ДРУГОЙ МОСКВИЧ: Ну если ничего не изменится, то нормально. Главное, чтобы не стало хуже.

Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может остановиться на 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%.

Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам.

ВИКТОР УРУСОВ, автомеханик: Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры — вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай».

Запчасти стандартные, но далеко не всегда надёжные. Виктору Урусову приходится каждую из их проверять.

ВИКТОР УРУСОВ: Есть спекулянты и мошенники, которые под видом оригинала продают подделки. И их много.

Однако не все компании могут идти на риск получить подделку. Лишившись техобслуживания Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолётов взять запчасти из других.

КСАВЬЕ ТУТЕЛЬМАН, эксперт в авиации: Это называется «каннибализм» — явный признак, что в РФ больше не осталось запчастей. В принципе такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум — год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing.

На данный момент примерно 15% самолётов «Аэрофлота» не выходят в рейсы.

БЕНЖАМЕН ДЁЛОМБР, корреспондент французского телевидения в Москве: Пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако, в любом случае, пока такое сопротивление западным мерам — это реальность, которую не устаёт подчёркивать Кремль.

Дата выхода в эфир 18 августа 2022 года.