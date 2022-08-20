 

Welt – мочалка вместо душа — левые Германии раскритиковали «умный» совет зелёного политика

20.08.2022, 2:50, Разное
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Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман пополнил копилку советов от политиков Германии по поводу того, как немцам сэкономить на электроэнергии в условиях роста цен, пишет газета Die Welt. Он рассказал, что полезнее для здоровья обогревать только одну комнату в доме, а также предложил поменьше принимать душ — достаточно использовать мокрую мочалку.


AP

В связи с ростом цен на газ политики Германии пытаются превзойти друг друга советами о том, как сэкономить деньги, пишет Die Welt. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман, к примеру, советует немцам соблюдать минимальную гигиену. И он находится на правильном пути — если рассматривать ситуацию с позиций человека, старающегося сберечь побольше энергии, отмечает немецкая газета.

«У меня есть электромобиль, у меня огромная фотоэлектрическая система на крыше», — заявил политик зелёных в интервью немецким СМИ. Уже на протяжении 25 лет он нагревает 70% используемой воды с помощью солнечной энергии. Кроме того, он заказал себе систему отопления на пеллетных котлах*, пишет издание.

Немцам Кречман дал совет, приведя в качестве примера собственный опыт. «Обычно мы обогреваем только одну комнату, — отметил он. — Это и полезнее для здоровья, если не везде в доме одинаковая температура». Кроме того, по его словам, необязательно постоянно принимать душ. «Мягкая мочалка также является полезным изобретением», — рекомендует Кречман.

Однако политик от партии зелёных отметил у себя также одно слабое место: «Мне ещё есть куда совершенствоваться, когда речь идёт о сокращении потребления мяса».

Как сообщается в статье, за свои советы по экономии Кречман подвергся резкой критике со стороны Левой партии. «Зелёные со своим перфомансом с мочалкой в федеральном правительстве не добились даже продления билета за 9 евро, зато один за другим выдают умные советы», — написал в пятницу в своём заявлении лидер фракции Левых в Бундестаге Ян Корте.

Людям, которым приходится годами экономить, чтобы продержаться месяц, не нужны «циничные советы по энергосбережению» или «бесконечные отстранённые примеры лучших практик» от министров из числа зелёных, считает Корте.

В своём аккаунте Twitter руководитель парламентской фракции левых также высказался однозначно: «Итак, у #Кречмана есть электромобиль, «огромная солнечная установка», плюс он только что заказал пеллетную систему отопления и рекомендует #мочалки. Супер! Как бесконечно оторвалась бионадная** буржуазия от тех, кому приходилось экономить каждый день на протяжении многих лет. Просто нет слов».

 *Отопительный котёл, в качестве топлива в котором используются пеллеты — древесные топливные гранулы (прим. ИноТВ).

** Бионад — прохладительный газированный безалкогольный напиток, производящийся в Германии. — Прим. ИноТВ.

 


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