Минобороны сообщило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Подготовка учебного процесса в Украине не проводится, вопреки заявлениям министерства образования страны, большинство украинских школ и вузов не имеют доступа к учебной базе и лишены возможности проводить занятия, сообщили в Минобороны России.

«Вопреки заявлениям министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений. Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. «Лишая детей знаний, они лишают их будущего», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Минобороны продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использование украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

«В Артемовске в общежитии аграрного училища (ул. Победы) дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», – отметили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в Славянске в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Вокзальная) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории артиллерия и РСЗО.

«В Прелестном на территории музейного комплекса (музей народной архитектуры, быта и детского творчества) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита».

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО в школах в Донецкой народной республики (ДНР), подходы к учреждению заминированы.

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