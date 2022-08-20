 

США понадобились средства защиты от гиперзвукового оружия

20.08.2022, 1:37, Новости дня
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Соединенные Штаты ведут работу над средствами борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

«Мы направили серьезные средства на разработку антигиперзвуковых возможностей, потому что хотим быть уверены, что сможем защититься от гиперзвукового оружия», – приводит ТАСС слова Хикс, которую цитирует пресс-служба Пентагона.

Она также отметила, что продвигается работа и над американскими сверхзвуковыми вооружениями. «На мой взгляд, можно говорить о многообещающем движении по американским сверхзвуковым программам, причем по нескольким программам», – сообщила Хикс.

Замминистра обороны при этом не стала сравнивать напрямую американские возможности в сфере гиперзвуковых вооружений с российскими, поскольку, по ее словам, это не всегда говорит о большей эффективности и заставляет мыслить в рамках гонки вооружений. «У США есть ряд концепций относительно того, как использовать их эффективно в бою, а также глубокое понимание того, как бы мы использовали сверхзвуковое оружие. Это отличается от того, как, на наш взгляд, к использованию сверхзвукового оружия подходят в Китае или России», – отметила она.

Накануне Россия в рамках стратегического сдерживания перебросила в Калининградскую область истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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