Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию

Стремление молодежи реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам всероссийского форума «Машук».

«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, такая активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки», – приводит ТАСС слова Путина в обращении к участникам всероссийского форума «Машук», которое зачитала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Глава государства также обратил внимание на то, что за прошедшие годы всероссийский форум «Машук» убедительно доказал свою востребованность, «сыграл весомую роль в судьбе участников, по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума».

Президент отметил, что, «конечно, отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный, круглогодичный центр знаний «Машук». «А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в любое другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главная из которых – совершенствование образовательных, информационных, просветительских технологий, гармонизация межкультурного и межнационального диалога в нашей стране», – подчеркнул президент.

Напомним, 15 августа в Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум «Машук», на который собрались участники из России, Донбасса и Запорожья. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года. В 2020 году в период начала пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2022 году форум приобрел статус всероссийского.

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