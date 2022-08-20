 

Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию

20.08.2022, 1:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стремление молодежи реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам всероссийского форума «Машук».

«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, такая активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки», – приводит ТАСС слова Путина в обращении к участникам всероссийского форума «Машук», которое зачитала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Глава государства также обратил внимание на то, что за прошедшие годы всероссийский форум «Машук» убедительно доказал свою востребованность, «сыграл весомую роль в судьбе участников, по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума».

Президент отметил, что, «конечно, отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный, круглогодичный центр знаний «Машук». «А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в любое другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главная из которых – совершенствование образовательных, информационных, просветительских технологий, гармонизация межкультурного и межнационального диалога в нашей стране», – подчеркнул президент.

Напомним, 15 августа в Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум «Машук», на который собрались участники из России, Донбасса и Запорожья. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года. В 2020 году в период начала пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2022 году форум приобрел статус всероссийского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / Задержанный в Минске российский политтехнолог работал на грузинскую оппозицию

01.12.21 / Кулеба ответил Путину: Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО

13.08.20 / Роскачество нашло антибиотики в меде

06.09.21 / Шимкив заявил, что инновационные медицинские технологии стали доступнее

05.05.22 / Пленный украинский военный рассказал о применении ВСУ боевых наркотиков

06.09.20 / Немецкий политик – разговоры об отказе от российского газа «двуличны» — репутация немцев запятнана

16.12.21 / Insider – рассекреченные документы ЦРУ рассказали о встрече убийцы Кеннеди с «агентом КГБ»

29.08.21 / Талибы потребовали от Гани вернуть деньги

03.03.21 / Замглавы департамента управделами Минспорта отправили под домашний арест за растрату

15.08.21 / Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика