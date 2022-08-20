 

Для женщин, которые ценят время и стиль: 10 стрижек длинной до подбородка, не требующие особого ухода

20.08.2022, 1:00, Разное
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Короткие стрижки длиной до подбородка легко укладываются и практически не требуют ухода. Они подходят занятым женщинам, которые ценят время и стиль. Такие прически делают волосы более пышными и объемными. В статье мы приведем 10 неприхотливых стрижек длиной до подбородка.

Тупой боб

Тупой боб подходит для женщин с тонкими и редеющими волосами. Он делает шевелюру более густой. Эта стрижка не имеет слоев. Но чтобы придать ей больше движения, следует использовать текстурирующий спрей для укладки.

Лохматый боб с микрочелкой

Лохматый боб с микрочелкой – простая в уходе стрижка. Взъерошенные слои делают шевелюру объемной и немного небрежной. Эта прическа подходит для любого типа и текстуры волос. Маленькая челка акцентирует внимание на лице и глазах.

Стрижка до подбородка с пляжными волнами

Стрижка до подбородка с пляжными волнами выглядит непринужденно и современно. Слегка вьющиеся пряди придают прическе объем. Создавать волны на короткой шевелюре проще, чем на длинных волосах. Используйте с этой целью солевой спрей и плойку.

Перистый боб

Перистый боб подойдет женщинам с прямыми и тонкими волосами. Попросите парикмахера создать на шевелюре мягкие слои. чтобы стрижка соответствовала текстуре ваших прядей.

Боб А-силуэта

А-образные стрижки подходят женщинам с тонкими или слегка текстурированными волосами. Чтобы создать эту прическу, попросите парикмахера сделать конический градуированный боб.

Гладкий боб с боковым пробором

Гладкий боб с боковым пробором выглядит элегантно на тонких волосах. Это классическая прическа, которая никогда не выйдет из моды. Тонкие пряди будут казаться более густыми с тупыми концами.

Разгладьте волосы с помощью утюжка, чтобы придать им элегантный вид. Затем используйте спрей, чтобы сделать шевелюру блестящей.

Многослойные вьющиеся волосы

Многослойная стрижка с вьющимися волосами помогает сбалансировать квадратную форму лица. Чтобы добиться такого эффекта, попросите парикмахера сделать круглые слои. Челка смягчает лицо и подчеркивает глаза и скулы.

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Тонкий градуированный боб

Тонкий градуированный боб – стильная и современная стрижа. Она красиво обрамляет лицо и обладает выраженным омолаживающим эффектом. Такая прическа идеально подходит женщинам старше 70 лет.

Уложенный боб для густых волос

Эта прическа подходит женщинам с густыми волосами. Она создается с помощью специальных ножниц для текстурирования. Чтобы стрижка выглядела уложенной, используйте лак легкой фиксации.

Классический прямой боб

Подчеркните линию подбородка с помощью классического прямого боба. который не требует особого ухода. Эта стрижка подходит для всех возрастов и не требует укладки. Попросите парикмахера стилизовать прическу в соответствии с особенностями вашего лица.

Заключение

Короткие стрижки длиной до подбородка идеально подходят для тонких волос. Если у вас густые пряди, то такие прически могут потребовать большего ухода, так как их придется регулярно укладывать.


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