 

Кожа сияет изнутри: как добиться этого эффекта с помощью трюка от визажиста известного бренда

20.08.2022, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Внутреннее сияние кожи – то, чего хотелось бы добиться женщинам, независимо от возраста. Мы привыкли наносить светоотражающие средства, такие как хайлайтер, поверх всего макияжа, чтобы достичь визуального эффекта здоровой кожи. Но есть и еще несколько секретов, которыми поделился с модницами один известный визажист.

Техника нанесения макияжа

Итак, визажист известного бренда Доминик Скиннер продемонстрировал интересную технику, написав в одной из социальных сетей: «Забудьте об одном лишь хайлайтере! Используйте также и праймер!»

Специалист советует осветлить кожу перед нанесением пудры, чтобы добавить внутреннего сияния. Называя этот эффект «бархатной кожей», он показывает, что вы должны начать с сияющего базового праймера. Это не только увлажнит кожу до того, как пудра будет нанесена сверху, но и придаст привлекательный блеск.

Затем на точки, которым вы хотите уделить особое внимание, нанесите хайлайтер с ярко выраженным ледяным отблеском. Визажист в основном выделяет скулы, затем слегка обозначает переносицу и кончик носа, а затем еще меньше — лоб.

После этого он берет пудровую основу. Несмотря на то что это не особо популярное средство, оно идеально подходит для данной техники нанесения макияжа.

В комментариях визажист рекомендует наносить косметическое средство «пушистой кистью, чтобы равномерно полировать кожу», что означает, что вы будете делать более легкие штрихи, чем если бы вы использовали плотную кисть. В результате тональная основа обеспечивает покрытие, не отвлекая внимания от хайлайтера. Каждый из продуктов слегка просвечивает, в результате чего у вас остается естественное сияющее покрытие.

Реакция пользователей

Этот «макияж наоборот», как его называет визажист, был встречен пользователями Сети с одобрением. Многие написали, что хотят попробовать, как поведет себя такой мейкап в течение дня.

Один человек отметил: «Шикарный совет относительно макияжа. В последнее время я тоже занимаюсь визажем, и мне это нравится». Этот комментарий не единственный. Девушка написала: «Это не просто красиво. Такая техника позволяет избежать риска появления полос хайлайтера на щеках».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.22 / Мнение: Повторит ли Россия критическую ошибку США?

09.09.21 / Кому подойдет “волчья” стрижка, которая стала главным трендом TikTok

03.04.22 / Мнение: Не до жиру

23.12.20 / «Все провалы связаны с вашими компьютерами»: совет ветеранов КГБ призвал руководство страны провести декомпьютеризацию России

23.01.22 / Мнение: О начале вторжения… Того самого… Отсчёт запущен?

29.06.21 / Добавьте масло в макияж: всего несколько хитростей – и вы “потеряете” 10 лет на лице (а может, и больше)

17.12.20 / Анна Курникова показала редкие фото подросших детей в честь их дня рождения

10.02.21 / Был ли Петр Первый масоном? Зачем масонам нужна Россия?

22.01.22 / В Нью-Йорке демонтировали статую экс-президента США Теодора Рузвельта

07.12.21 / Мнение: Цикл смены миропорядка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика