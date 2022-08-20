 

Пост для любительниц солнышка – Личное мнение

20.08.2022, 0:30, Разное
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Ксюндель, мотающийся каждые две недели по бартеру в Турцию, продемонстрировал в запрещённой и экстремистской соцсети зону декольте.

Зачем она это сделала, на кого рассчитывала, оставим за скобками и просто посмотрим, раз уж показывают:


Фото: Соцсети

На будку свою фильтры наложила, а на грудь — то ли не смогла, то ли забыла.

Бородиной — всего 39 лет, но у неё — декольте пожившей женщины. Высушенная загаром и усыпанная пигментными пятнами кожа напоминает пергамент. Повсюду — заломы морщин.

Всё это и не только это — прямой результат злоупотребления ультрафиолетом.

Лицо, кстати, у Ксюнделя выглядит старым. Когда с него слетает фильтр, мы видим на нём и жёсткий птоз, и сниженный тургор кожи.


Фото: Соцсети

А всё потому, что Ксюндель любит курить и загорать. Живя в 21 веке, травить себя никотином и ультрафиолетом, — это быть крайне не умным человеком. И то, и другое разрушает коллагеновые волокна.

Вот я, где бы ни проснулась, какой бы ни была за окном погода, после душа сразу же наношу на лицо и зону декольте крем с УФ-фильтрами. Пигментных пятен у меня нет, морщин — тоже, чего и вам желаю.

Кстати, есть и кремы вокруг глаз с УФ-защитой. Найдите и пользуйтесь! Не стоит лечить солнечные ожоги сметаной — их просто нельзя допускать.

Возможно, это лучший совет из всех, что вы когда-либо получали в своей жизни.

Любите солнышко или поумнели?

Источник: Лена Миро


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