Российская ПВО отразила атаки ВСУ по Новой Каховке
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Системы ПВО шесть раз за вечер отражали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации Каховского района.
«Было шесть выстрелов ПВО. Пока все нормально, [попытки отражены]», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Напомним, в понедельник артиллерия ВСУ уничтожила цеха по производству электродвигателей на заводе «Электромаш» в Новой Каховке.
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