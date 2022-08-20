Российская ПВО отразила атаки ВСУ по Новой Каховке

Системы ПВО шесть раз за вечер отражали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации Каховского района.

«Было шесть выстрелов ПВО. Пока все нормально, [попытки отражены]», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, в понедельник артиллерия ВСУ уничтожила цеха по производству электродвигателей на заводе «Электромаш» в Новой Каховке.

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