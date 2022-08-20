 

Британия отказала России в «моральном праве» участвовать в G20

20.08.2022, 0:15, Новости дня
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Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании выступил с утверждением, что у РФ якобы «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, информирует Reuters.

«У РФ нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», – приводит РИА «Новости» слова представителя британского МИД.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении президента РФ Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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