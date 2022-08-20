Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за ценности
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в коммуне Борм-ле-Мимоза призвал соотечественников быть готовыми заплатить цену за свободу и ценности.
«Я думаю о нашем народе, которому потребуются стойкость, чтобы встретить грядущие времена, противостоять неуверенности. Необходимо быть готовым заплатить цену за нашу свободу и наши ценности», – приводит слова Макрона ТАСС.
В ходе своего выступления французский лидер отметил героизм участников Движения Сопротивления, а также ветеранов, участвовавших в рамках операции «Драгун» в освобождении страны от оккупации сил нацистской Германии.
Французский лидер также поблагодарил военнослужащих, «которые находятся с миссиями обеспечения безопасности в разных регионах мира, в том числе на востоке Европы».
Небольшой город Борм-ле-Мимоза находится на побережье Средиземного моря рядом с фортом Брегансон, в котором президент Франции ежегодно проводит свой летний отпуск.
В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора указал коллеге из Франции Эммануэлю Макрону на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
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