 

Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за ценности

20.08.2022, 0:15, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в коммуне Борм-ле-Мимоза призвал соотечественников быть готовыми заплатить цену за свободу и ценности.

«Я думаю о нашем народе, которому потребуются стойкость, чтобы встретить грядущие времена, противостоять неуверенности. Необходимо быть готовым заплатить цену за нашу свободу и наши ценности», – приводит слова Макрона ТАСС.

В ходе своего выступления французский лидер отметил героизм участников Движения Сопротивления, а также ветеранов, участвовавших в рамках операции «Драгун» в освобождении страны от оккупации сил нацистской Германии.

Французский лидер также поблагодарил военнослужащих, «которые находятся с миссиями обеспечения безопасности в разных регионах мира, в том числе на востоке Европы».

Небольшой город Борм-ле-Мимоза находится на побережье Средиземного моря рядом с фортом Брегансон, в котором президент Франции ежегодно проводит свой летний отпуск.

В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора указал коллеге из Франции Эммануэлю Макрону на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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