 

Укрепит иммунитет перед сезоном простуд: готовим простой напиток из трех ингредиентов

19.08.2022, 23:39, Разное
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К сезону простуд следует готовиться заранее. Для этого можно заготовить отличный витаминный напиток из фиолетового базилика для укрепления иммунитета. В его состав входит всего три ингредиента.

Базилик обладает не только неповторимым вкусом и ароматом, но и огромным количеством полезных свойств для организма. При регулярном употреблении он способен укрепить иммунитет и снабдить организм всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами.

Употребляя напиток из базилика осенью и зимой, можно повысить иммунитет и защитить себя от сезонных простуд.

Как приготовить полезный напиток

Потребуется взять следующие ингредиенты (на банку объемом 2 литра):

один пучок фиолетового базилика; 100 граммов сахара; половинка лимона.

Процесс приготовления:

Отделить листья базилика от веточек. Лимон нарезать кружками, обязательно вынуть косточки. Стеклянную банку заполнить базиликом наполовину. Засыпать 100 г сахара (количество сахара можно изменять по своему вкусу). Залить базилик кипятком. Положить в банку половину лимона. Цвет воды при этом сразу же изменится. Закрыть крышкой и оставить напиток до полного остывания. Затем его можно будет отправить на хранение.

Напиток, который готовится в считанные минуты всего из нескольких ингредиентов, поможет в холодное время избежать болезней.


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