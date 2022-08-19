Она никогда резко не разговаривала – Личное мнение

А Курбанчик-то у нас, оказывается, каков романтик. Я думала, он быдло — ан нет!



Фото: Соцсети

Быдлом Омаров был, когда жил с базарным и грубым Ксюнделем.

А после развода у Курбанчика появилась молодая девушка, и он стал лучше: не быдлит, не строит из себя гопника из зассанной подворотни.

Что же это за девушка такая? А вот она:



Фото: Соцсети (экстремистские и запрещённые)

Именно ей Курбанчик в экстремисткой и запрещённой соцсети признаётся в любви. Именно с ней, по его словам, он прожил самый счастливый год своей жизни. Именно её потерял и теперь отчаянно хочет вернуть. Опять же — если верить его словам.

Я верю. Почему?

Да хотя бы потому, что до этой обаятельной девушки Курбанчик жил с крикливым, скандальным и хабалистым Ксюнделем.



Фото: Соцсети

Вы только представьте контраст между агрессивной горлопанкой под 40 и нежной девушкой лет 20.

Конечно, Курбанчик был счастлив. Конечно, не смог сразу перестроиться и принёс в новые отношения дурные привычки, приобретённые за годы жизни с Бородиной.

Вот что говорит о девушке сам Курбан:

Она мне показала, какой я дурак, когда я кричу. Она никогда в жизни не разговаривала громко. То есть я залетаю, «взрываюсь», а она спокойно разговаривает… Меня это бесит, я еще сильнее «взрываюсь», а она так отходит, спокойно разговаривает и уходит. И я думаю: «Блин, какой я дурак… Че я ору? Чего я добился?» И я перестал кричать, перестал резко разговаривать.

А она никогда резко не разговаривала. Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Это унижение для меня самой. Я не хочу так». И она — молодая девочка — показала мне, как это должно быть. Я реально многому у нее научился. Если раньше я пылил, вскрикивал, то сейчас я понимаю, что это вообще ничего не решает. Она меня вот так осаживала. И она выигрывала каждый раз спор молча. Разговаривая шепотом, когда я кричу.

Я очень люблю хорошо воспитанных и добродушных женщин. Больше скажу: в хорошем воспитании и добром нраве — наша женская сила.

Мужик может вспылить, заорать. Вы, мои лапоньки, ни в коем случае, не должны опускаться до его уровня.

Если мужчина тебя оскорбил словом или делом, уходи от такого быстрым шагом и не оглядываясь. Оскорблять в ответ, орать, что-то доказывать криком, — это дать мужчине разрешение обращаться с тобой не как с королевой, а как с хабалкой.

Женщина, которая себя уважает, никогда не допустит оскорблений в свой адрес. Да у мужчины и язык не повернётся оскорбить такую, потому что он будет видеть в ней что-то неимоверно нежное и неимоверно сильное одновременно. Он интуитивно уловит черту, за которую нельзя заступать.

И не заступит.

А если мужик оказался таким дураком, что не уловил и заступил, то расплатится он тем, что потеряет лучшую в своей жизни женщину.

Орёте? А зачем?

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