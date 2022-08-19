 

Минобороны предупредило о провокации боевиков и «Белых касок» в Идлибе

19.08.2022, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и организации «Белые каски» готовят постановочные съемки в сирийской провинции Идлиб для обвинения ВКС РФ и сирийской армии в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре, сообщил генерал-майор Олег Егоров.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов», – приводит слова генерала ТАСС.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористов «Джебхат ан-Нусра». В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела.

«В провинции Алеппо в результате обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий», – сказал Егоров.

Напомним, 7 августа Минобороны предупредило о планах боевиков подготовить провокацию в Сирии для обвинения ВКС России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.20 / Повторный тест Трутнева на коронавирус оказался положительным

29.07.22 / Россияне подтвердили высокий уровень доверия Путину

05.05.21 / Суд отменил право пользования земельным участком стоимостью 24 млн грн на территории музея “Пирогово”

27.03.21 / N-TV – в ФРГ предупредили, что третья волна коронавируса может оказаться ещё хуже первых двух

10.02.22 / Волянский: У естественно болевших COVID-19 меньше вероятность заболеть, чем у вакцинированных дважды и неболевших

06.08.20 / Плющенко оценил работу Тутберидзе

02.02.21 / Видео: Как снять санкции с «Северного потока – 2»

02.10.21 / Зеленский назвал “большую ошибку” Разумкова

11.02.22 / В Сети высмеяли заявления минобороны США о ценностях армии

25.01.22 / Мнение: Что будет с деньгами в условиях жесткого конфликта РФ и Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика