Минобороны предупредило о провокации боевиков и «Белых касок» в Идлибе

Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и организации «Белые каски» готовят постановочные съемки в сирийской провинции Идлиб для обвинения ВКС РФ и сирийской армии в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре, сообщил генерал-майор Олег Егоров.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов», – приводит слова генерала ТАСС.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористов «Джебхат ан-Нусра». В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела.

«В провинции Алеппо в результате обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий», – сказал Егоров.

Напомним, 7 августа Минобороны предупредило о планах боевиков подготовить провокацию в Сирии для обвинения ВКС России.

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