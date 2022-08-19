Мнение: «Снежный» русский язык, Гугл-переводчик против России и переименование Вайлдберриз

1. Существует миф о том, что у малых северных народов, – эскимосов, чукчей, саамов и так далее, – в языке имеется невероятно огромное количество слов для обозначения снега, льда и прочей замёрзшей воды. Слов и вправду можно насчитать довольно много, однако корней слов гораздо меньше, и их количество не особенно отличается от русского или английского языка. По-русски тоже можно сказать «снег», а можно – «снежок», можно «сосулька», а можно – «сосуля». Если же честно посчитать слова и словосочетания, описывающие разные снежно-ледяные явления, то у нас их тоже наберётся за сотню. Цитирую (ссылка):



Когда-то я услышал, что эскимосы используют двадцать слов для обозначения снега. Нет, сорок! Двести! Вот это эскимосы… Потом выяснилось: это ошибка, из-за перевирания слов Франца Боаса, который сказал, что у эскимосов четыре корня для снега. <…>

Я заинтересовался, а сколько снежных и ледяных слов в русском языке, великом и могучем. Мы ведь тоже в некотором роде «эскимосы», у нас самая снежная страна. Неужели только два-три слова?

Теперь, примерно за час небрежных изысканий я собрал словарь из 101 слова для обозначения снега, льда и связанных с ними явлений, да еще и с довеском из неподсчитанных диалектизмов… <…> Оказалось, что русаки в этом отношении не уступают каким-нибудь чукчам. И ещё надо учесть, что существует масса полузабытых диалектных, местных и самопридуманных словечек (достаточно зазимовать группе охотников или геологов, и они, матерясь, создадут уйму «диалектизмов» и «неологизмов»). Особые слова для снега, вероятно, существовали и среди зеков, замерзавших на каторжных работах при освоении Севера. Какие-то свои обозначения придумывали лыжники, географы, рыбаки, лесники.

С самим словарём вы можете ознакомиться по ссылке. Я не географ и не гляциолог, но более половины слов мне вполне знакомы. Также ясно, что список неполон: к примеру, там нет слова «джуд», которое встречается у Гумилёва и обозначает что-то вроде гололедицы.

2. На Западе весьма щепетильно относятся к сохранению исторических мифов о России. Вот, например, миф о том, что Древняя Русь якобы не имеет отношения к России. Захочет начинающий любитель истории проверить греческую этимологию слова Россия, посмотрит в переводчике как греки называли Русь, и внезапно нарвётся на заглушку (ссылка):

Интересное расследование провел автор канала “Достойный”.

Как известно, древняя Русь имела тесные связи с греческой культурой (одно только Православие, взятое от греков, чего стоит). Даже само слово “Россия” является ни чем иным, как переводом слова “Русь” на греческий язык.

В этом легко убедиться, если использовать Яндекс.Переводчик. <…>

Как видим, он переводит слово “Русь” как “Ρωσία”, что на греческом звучит как “Россия” (можно даже прослушать, нажав на значок динамика).

Однако, всё меняется, если вместо Яндекса использовать Гугл.

Гугл переводит “Русь” на греческий, как “Rus”. То есть мы не видим никакой “России”, вместо нее просто вставили английское слово.

Впрочем, это – в нормальном греческом. В гугловском греческом есть всё. Всё, что нужно, чтобы отрезать Россию от ее исторических корней. <…>

В разговорах с жителями [соседней страны], часто можно услышать, что Россия не имеет никакого отношения к Руси. Просто пара букв совпадает, а так – ничего общего. Русь, мол, славянское государство, а Россия – татарское, фино-угорское, бурятское, чукотское и какое угодно, но не славянское. <…>

Скоро, наверное, выйдет новая версия английского перевода, в котором “Россия” будет сразу переводится как “Moskovia”, а не “Russia”. Удивляться в наше время уже ничему не приходится.

3. Онлайн-магазин Wildberries (Вайлдберриз), которым владеет самая богатая женщина России – Татьяна Бакальчук, решил переименоваться в «Ягодки» (примерный перевод Wildberries с английского – «дикие ягоды»). Русское название некоторое время тестировалось на сайте маркетплейса (ссылка), а затем была официально подана заявка на соответствующий бренд (ссылка).

Зашевелился Вайлдберриз, разумеется, не по своей инициативе, а после прицельного пинка от Дениса Мантурова, главы Минпромторга, который прямо указал, что Вайлдберриз как-то не по-русски звучит (ссылка).

И действительно, переименовываться давно пора. Однако список российских компаний, которые носят подчёркнуто иностранные имена, всё ещё огромен (ссылка). Многие регулярно удивляются, что компания с «иностранным» названием, оказывается, создана в России и в России же держит производственные мощности.

Сложившаяся ещё в 1990-е годы дурная привычка отечественного бизнеса называть товары и фирмы на иностранном языке, притворяясь «импортом», имеет под собой весьма циничный фундамент. При выборе между печеньем «Марина», «Титулярный кулинаръ» и «MaryAnn» обыватель купит последнее, с иностранными буквами в названии, так как оно статуснее, престижнее. Это низкопоклонство перед Западом у нас ещё с советских времён, причём в СССР не выдумали любовь ко всему иностранному, но только довели до абсурда дореволюционную ещё проблему.

Я уже рассказывал вам, как примерно в 1993 году случайно услышал обрывок разговора двух типичных таких ларёчных продавщиц. Одна жаловалась другой: купила сигареты Johnny, а на пачке оказалась акцизная отметка на русском языке, придётся теперь курить с отвращением эту русскую дрянь. Как видите, меня тогда этот эпизод расстроил настолько сильно, что я помню его и через 30 лет.

Сейчас, конечно, у нас неизмеримо более здоровое общество, чем в советские времена — убивать друг друга за жевательную резинку, как при Брежневе, мы уже не будем (я не преувеличиваю, можете загуглить «Давка в Сокольниках»). Однако сама собой проблема иностранных названий не решится, народ так и продолжит голосовать рублём за латиницу.

Следовательно, разумно будет наказывать рублём производителей, которые расчёсывают эту язвочку общества ради увеличения продаж. Например, ввести на нерусские названия дополнительный налог в 5% от розничной цены продажи. Хотят быть именно Wildberries? Да нет проблем. У Вайлдберриз обороты огромные, 5% от этих оборотов российскому бюджету очень даже пригодятся.