Короткая рваная прическа – тренд осени: она эффектно сочетается с женственным стилем и прекрасно гармонирует с ретро-одеждой

Рваная стрижка, которая была самым настоящим трендом 70-80-х годов, в этом году появилась в моде во многих вариациях. Если ищите что-то необычное, женственное и в то же время довольно милое, то эта короткая прическа может легко подойти под совершенно любой создаваемый образ. Вот несколько особенностей и преимуществ такой стильной и эффектной стрижки.

Особенности прически

Все началось с довольно неряшливого шег-стиля, который затем стал самым настоящим трендом в 70-80-х годах и на протяжении длительного времени остается одной из самых трендовых причесок.

Популярность такой стрижки не уменьшилась даже сегодня. Сейчас рваные прически можно увидеть практически повсюду. В частности к такой стрижке нужно отнести кефаль, которая сейчас в тренде.

Также отлично смотрится короткая рваная прическа. Пряди, красиво развивающиеся на ветру, выглядят романтично.

Преимущества стрижки

Короткая рваная прическа является самым настоящим хитом этого года. Такая игривая и подвижная стрижка с челкой помогает подчеркнуть овал лица и придать образу особое очарование. Это помогает сделать внешний вид действительно уникальным и неповторимым.

Слишком короткие прически или стрижки длиной выше затылка многим не кажутся достаточно женственными. Однако, если добавить красивые пряди слоями длиной чуть ниже шеи, то это помогает сделать прическу достаточно озорной. Эти пряди можно завить, чтобы придать образу некоторые романтические нотки.

Чтобы прическа получилась еще более интересной и стильной, нужно просто дополнить ее красивой рваной челкой.

Особенности укладки

При выполнении стрижки стоит оставить дополнительный объем на макушке, но кончики волос при этом делаются рваными. Это помогает сделать общий эффект просто очаровательным и несколько взъерошенным.

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Пряди, уложенные наизнанку, красиво ложатся друг на друга слоями. Это помогает сделать всю макушку эффектной текстурой.

В случае с рваной стрижкой совсем не обязательно делать слишком сложную укладку. Достаточно просто помыть голову и дать прядям высохнуть естественным способом. В итоге получается естественный и взлохмаченный ветром эффект.

Короткая рваная стрижка может стать самым настоящим хитом осенью. Это одна из самых популярных вариаций, так как очень хорошо сочетается как с женственными, милыми и романтичными, так и с достаточно дерзкими образами.

Хорошо смотрится прическа как с максимально естественным дневным, так и с довольно драматическим макияжем глаз и красной помадой. Короткая рваная стрижка отлично гармонирует с ретро-трендами в одежде.