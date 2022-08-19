Мнение: О единственно правильном отношении к русским

Так-то, если по-честному говорить, дела у российской экономики не ахти как идут. Вроде и не «ужас-ужас-ужас» в смысле прям «#кризис-шмизис», но что-то к тому близкое. Неважные дела, в общем. Недаром же умный человек, настоящий академик Абел Аганбегян предупреждает: уже к концу года каждый третий россиянин будет пытаться выжить на 300 рублей в день. И для него даже поход в бюджетную «Пятёрочку» станет непозволительной роскошью.

По прогнозу учёного, надвигающийся #кризис будет существенно глубже, чем в 1998-1999 годах, когда валовой внутренний продукт сократился на 5%, и даже в 2008-2009 годах, когда ВВП снизился почти на 8%. И ещё этот кризис втрое будет глубже, чем рецессия 2015 года и спад в 2020 году из-за пандемии коронавируса. И там, и там ВВП уменьшился только на 3%. Падение экономики в эпоху санкций против России составит примерно 10% по валовому внутреннему продукту. И, возможно, близко к этому по промышленности. То есть, хуже, сильнее и глубже был только десятилетний кризис после распада #СССР. Тот, пожалуй, был самым глубоким экономическим спадом в мирное время за последние 200 лет среди крупных стран мира.

Ну и чем в преддверии неминуемой беды — мы же ведь понимаем, что #санкции Запад не отменит ни «завтра», ни даже «послезавтра», — заняты все мысли россиян?

Социолог Алексей Левинсон говорит: «Пока что россияне коллективно переживают глубокое удовлетворение от того, что мир построился в тот порядок, который им так давно хотелось установить. О том, чем будет жить страна, семья, о том, где работать и сколько получать, при этом высоком настрое не думается совсем. Или думается легко и позитивно: всё как-нибудь устроится, раз мы такие крутые, что перед нами весь мир трепещет».

Как дети, ей-богу! Разве что «игрушки» совсем не детские, да и сама игра идёт по-взрослому.

Ну вот как вот к таким можно и нужно относиться?

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