 

Премьер-министра Финляндии обязали пройти тест на наркотики после скандального видео

19.08.2022, 19:54, Разное
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Видеоролики с вечеринок премьер-министра Финляндии Санны Марин разлетелось по Сети. Теперь оппозиция требует, чтобы премьер-министр сдала тест на наркотики, пишет SVT. Однако Марин утверждает, что не делала ничего противозаконного. Как бы то ни было, доверие к руководству страны было подорвано, отмечает издание.


AP

Голоса оппозиционных финских политиков раздались сразу после того, как в социальных сетях появились видеоролики с вечеринок Санны Марин. В них пьяная премьер-министр Финляндии танцует и поёт в компании местных поп-звёзд и однопартийцев. Несколько представителей оппозиции, в том числе депутат парламента от Партии Центра Микко Кярна и председатель Партии «Истинных финнов» Риикка Пурра потребовали, чтобы премьер-министр прошла тест на наркотики, пишет SVT со ссылкой на Yle.

Просочившиеся видеоролики вызвали вопросы о том, находилась ли Санны Марин в состоянии алкогольного или, возможно, иного опьянения. Однако, премьер-министр опровергла обвинения, заявив, что она пила только алкоголь и это – совершенно законно. Марин отметила, что речь идёт о частных видео, и что у неё, как и у всех, есть личная жизнь. «Я сожалею о том, что видеоролики стали достоянием общественности. Я провела вечер с друзьями. Да, мы веселились на всю катушку. Я танцевала и пела, но в этом нет ничего противозаконного», сказала она, пишет SVT.

Видеоролики получили широкое распространение как в Финляндии, так и по всему миру. По мнению премьер-министра Санны Марин, невозможно точно сказать, как они будут восприняты международным сообществом. «Кто-то, наверное, посчитает, что у каждого человека есть право на свободное время, а кто-то посчитает, что это неприемлемое поведение премьер-министра. На мой взгляд, в Финляндии мнения расходятся точно так же», — цитирует её слова Expressen. По мнению Санны Марин, именно финские граждане должны решить, совершила ли она ошибку или нет. Она подчеркнула, что её социал-демократическое правительство всё также ей доверяет, пишет SVT.


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