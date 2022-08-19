 

Зампред Бундестага призывает как можно скорее запустить «Северный поток — 2»…. но временно

19.08.2022, 19:54, Разное
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Заместитель председателя Бундестага Вольфганг Кубики призывает как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить хранилища на зиму и улучшить газоснабжение Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По мнению политика, нет никаких разумных причин не запустить балтийский газопровод, а предотвратить серьёзный ущерб экономике и замерзание людей — это высший долг правительства.


AP

Вице-председатель СвДП Вольфганг Кубики высказался за открытие балтийского газопровода «Северный поток — 2» с целью улучшения газоснабжения Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Мы должны запустить «Северный поток — 2» как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму», — заявил Кубики в интервью Редакционной сети Германии в пятницу. По его словам, нет «никаких разумных причин не открыть «Северный поток — 2».

Если президент РФ Владимир Путин после этого всё равно не будет поставлять больше газа, Германия от этого ничего не потеряет, аргументирует Кубики. «Если таким путём к нам поступит больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объём, это поможет предотвратить замерзание людей зимой и серьёзный ущерб нашей промышленности», — подчеркнул политик. Позаботиться об этом — высший долг правительства Германии, уверен он.

Именно поэтому другие трубопроводы из РФ не были перекрыты. «Когда газовые хранилища будут заполнены, мы сможем снова закрыть «Северный поток — 2» — и другие трубопроводы тоже, когда мы станем независимыми. Но мы ещё не независимы», — подчеркнул Кубики.

В ответ на замечание журналиста о том, что Путин выставит это как свой большой успех, заместитель председателя Бундестага заявил: всё, что обеспечит поступление в страну большего количества газа, принесёт Германии больше пользы, чем Путину. «Кстати, самым большим пропагандистским успехом для Путина будет, если у нас закончится газ, а он всё ещё будет зарабатывать на нас хорошие деньги. Это нужно предотвратить», — отметил Кубики.

Как напоминает издание, правительство Германии приостановило ввод в эксплуатацию завершённого газопровода «Северный поток — 2». На данный момент РФ поставляет по «Северному потоку — 1» лишь около 20% от возможного объёма. Российская газовая компания «Газпром» объясняет это техническими причинами, в то время как правительство Германии считает это надуманным предлогом.

Как пишет Der Spiegel, Кубики также высказался за изучение возможностей гидроразрыва пласта в Германии, чтобы стать более независимыми от поставок природного газа. «Фрекинг может внести значительный вклад в обеспечение надёжности поставок в Германии на десятилетия», — считает политик СвДП.

Технология гидроразрыва пласта предполагает извлечение газа или нефти из пластов горных пород с помощью давления и химических веществ. Критики видят в этом процессе экологическую опасность. В Германии этот метод запрещён, разрешены только пробные бурения, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

 


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