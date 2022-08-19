Мнение: Коррупция в Норвегии, раскулачивание Осло и как шведы наживаются на норвежцах

1. На Западе хватает и коррупции, и головотяпства. Особенно это касается сферы строительства. Блогер Павел Шипилин приводит в пример историю с бракованными мостами в Норвегии (ссылка):



Наше бравое либеральное сообщество с упоением рассказывает о нашей изношенной инфраструктуре, ни одна авария не обходится без ее пристального внимания. Поэтому порой полезно знать, что на Западе тоже случаются аварии. Не реже, чем у нас.

На днях рухнул мост в Норвегии, построенный всего десять лет назад. Больше того, в прошлом году его проверяли и выдали разрешение на эксплуатацию, что, вне всякого сомнения, подразумевает коррупцию. «Движение по норвежским дорогам должно быть безопасным. Именно поэтому важно докопаться до сути этого дела», — цитирует Associated Press главу Норвежской администрации дорог общего пользования Ингрид Даль Ховланд.

Аналогичный близлежащий мост в Шоа в долине Гудбранд, также построенный из клееного бруса, обрушился в 2016 году. Водитель грузовика, который в момент обрушения ехал по мосту, получил легкие ранения.

Интересно, найдет ли следствие виновного на этот раз. По моему мнению, не найдет — на Западе коррупция имеет давние традиции и тщательно скрывается.

2. Заставить Россию продавать нефть и газ за бесценок, установив принудительный потолок цен, у Запада всё никак не получается. И не получится, поскольку если подобная попытка будет всерьёз предпринята, мы попросту откажемся торговать.

Но в США на носу выборы, избиратели хотят дешёвого бензина. А среди европейских сателлитов начались разброд и шатание: европейцы не хотят мёрзнуть зимой и платить чудовищные счета за газ, правительства в Европе одно за другим падают, и всё больше риск, что что часть стран ЕС пошлёт американцев с их военными и геополитическими авантюрами куда подальше.

Поэтому в США начали продвигать другую, куда как более реалистичную идею — подоить жирную, слабую и сервильную нефтегазовую Норвегию (ссылка):



Financial Times пишет, что для Европы пришло время просить Норвегию снизить цены на газ.

В условиях газового кризиса Норвегия взяла на себя ответственность за поддержание энергоснабжения в Европе, чтобы попытаться заменить топливо, раньше поступавшее из России. Но так как цена на газ продолжает расти, в отрасли начинают шептаться о том, что пришла пора попросить Норвегию сделать больше – то, что раньше казалось немыслимым: снизить цену, по которой она продает свой газ.

Как бы ни радовали норвежцев нефтегазовые прибыли, а они огромны, не в стратегических интересах страны видеть, как ее соседи впадают в глубокую рецессию, учитывая, что большая часть своего газа Норвегия продает в Европу.

Газета намекает, что Норвегии стоит не только продолжать спасать Европу от энергетического коллапса, но и делать это намного дешевле, в ущерб собственной экономике.

Если так пойдёт дальше в рецессии ЕС обвинят Норвегию: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Интересно будет посмотреть, как норвежцы станут отбиваться от претензий США и Евросоюза. Норвегия, напомню, не входит в ЕС, и едва ли даже самых антироссийски настроенных норвежцев обрадует перспектива подобного еврокоммунизма. Полагаю, что норвежцы будут отдавать свои деньги немцам с возмущением, со сжатыми в линию губами и с очень недовольным блеском в глазах.

3. Норвежцы, как известно, не тратят нефтяные деньги внутри страны, а откладывают их в специальный фонд. Фонд, в свою очередь, выполняет приказы из Вашингтона и вкладывается в экономику США — покупает акции Эппл, например. Тем временем в самой Норвегии нет самого необходимого — например, линий электропередач, которые связывали бы разные регионы страны (ссылка):

Швеция зарабатывает деньги на электричестве, производимом Норвегией, передает вещательное агентство NRK.

Королевство покупает электроэнергию из северной части Норвегии по низкой цене, а после этого поставляет ее в южную часть Норвегии, и зарабатывает на этом.

Электроэнергия северной Норвегии попадает в северную Швецию, отсюда на юг Швеции и после этого экспортируется в южную Норвегию, которой обходится электричество чуть ли не втридорога, так как цены на электроэнергию в разных частях Норвегии сильно отличаются. И это все из-за того, что в северной части страны вырабатывается электричества больше, чем ей требуется, а электропередача на юг Норвегии очень плохая.

Чтобы наладить передачу электроэнергии с севера на юг, Норвегии потребуется не один год, поэтому Швеции в любом случае получится заработать.