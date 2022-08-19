 

Культурные площадки Москвы подготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России

19.08.2022, 19:35, Разное
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В День флага в Москве пройдет более 60 мероприятий. Москвичей приглашают на просмотр исторических фильмов, выступления творческих коллективов, тематические выставки, на лекции об истории России, сообщила заммэра.

В библиотеках праздничные мероприятия для взрослых и детей начнутся 19 августа. Там пройдут интеллектуальные викторины, лекции об истории флага России.

В культурных центрах состоятся концерты местных творческих коллективов. Посетители увидят театральные и танцевальные номера, услышат эстрадные хиты.

На ВДНХ в музее славянской письменности “Слово” 21 августа состоится экскурсия “Знамя в историях и лицах”. Участникам расскажут о том, как триколор стал официальным символом России. Мероприятие продлится два часа. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

Насладиться классикой советского кинематографа приглашает сеть кинотеатров “Москино”. В День флага 22 августа в кинотеатре “Салют” покажут “Свой среди чужих, чужой среди своих”. В этот же день в кинотеатре “Тула” пройдет демонстрация легендарной картины “Броненосец “Потемкин”.

Посмотреть фильмы можно бесплатно, нужна предварительная регистрация. Ознакомиться с расписанием всех мероприятий ко Дню флага можно в разделе “Афиша” на портале mos.ru.

Напомним, что центральным мероприятием в День флага станет концерт на Поклонной горе. Он начнется в 17:00. Для гостей выступят Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы “Чайф”, “7Б”, “Сурганова и оркестр” и другие известные коллективы.


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