Скандалы: Мошкович по зернышку клюет

«Русагро» подгребает к себе прибыльное саратовское предприятие

Судебная драма вокруг успешного саратовского сельхозпредприятияООО «Агроинвест» развивается по самому негативному сценарию из возможных. Согласно решению 12 ААС вот уже 7 лет самостоятельно существующее предприятие должно вернуться в конкурсную массу самого первого участника – к банкроту ЗАО «Мадин». Сотрудники много лет успешно работающей компании, а их более 200 человек, рискуют в одночасье лишиться работы из-за сделки многолетней давности, которую суд счел возможным отменить.

Работающий и доходный бизнес росчерком пера превращается в актив банкротящегося ЗАО из числа предприятий агрохолдинга «Солнечные продукты» — напомним, именно его сейчас планомерно доедает ГК «Русагро». Отчаявшись добиться правды в судах, сельхозрабочие направили письмо главе региона, призывая Романа Бусаргина обратить внимание на происходящее. Под ним подписались более 170 человек.

ООО «Агроинвест» принадлежал ЗАО «Мадин» только до 2015 года, напоминают авторы обращения. После этого предприятие ушло к новому собственнику. На тот момент это была небольшая компания, развивалась она уже независимо от прежнего владельца. Зато сейчас, по итогам 2021 года, активы «Агроинвеста» составляют более 2 млрд рублей.

И вот теперь суд по иску конкурсного управляющего «Мадина», так же лихо банкротящего еще ряд компаний из холдинга «Солнечные продукты», возвращает компанию со всеми заработанными миллиардами обратно, отдавая фактически на милость инициатору банкротства — ГК «Русагро».

— Несмотря на все наши доводы о пропущенных сроках исковой давности, о несоизмеримости стоимости нашего предприятия в 2015 году по сравнению с 2022 годом, суды первой и апелляционной инстанции нас не услышали и вынесли решения о признании сделки 7-ми летней давности недействительной и восстановлении права владения нашим предприятием за банкротящимся ЗАО «Мадин». То есть получается, что весь урожай, что мы вырастили в этом году, всю технику, сельхозоборудование, построенное нами орошение, земли, которые мы обрабатывали все эти 7 лет, мы должны просто отдать, — пишут работники «Агроинвеста».

Происходящее с предприятием его сотрудники расценивают как недружественное поглощение и попытку разорить компанию, а их всех — лишить работы. А ведь «Агроинвест» обрабатывает тысячи га земельных угодий, исправно платит налоги, выделяет средства на благотворительность.

После того, как решение суда по «Агроинвесту» устояло в 12 ААС, на предприятии безо всякого участия собственника был сменен директор. Сейчас это некий Дмитрий Кочнев, соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 12 августа. При этом собственник у компании остается прежним – Андрей Хохлов. Но теперь ему придется отвечать за действия директора, которого не он принимал на работу.

— То есть, вновь назначенный руководитель может распоряжаться всем имуществом предприятия, денежными средствами и урожаем без каких-либо на то законных оснований, — выражают опасения работники предприятия. На обращение в прокуратуру, поясняют они, никакого ответа не последовало.

Но, видимо, силком назначенного директора новому собственнику показалось мало – в Звонаревку наведались и другие гости, причем не имеющие к «Мадин» отношения — служба безопасности ГК «Русагро». Что вызывает еще больше вопросов – ведь пока «Агроинвест» суд отдал только «Мадину», но не его кредитору, которого на момент совершения сделки в 2015 году и в помине не было.

Впрочем, с другими предприятиями, которые группа «Русагро» банкротила, она поступала примерно так же — приходила и распоряжалась. Кто оставался за бортом, так это независимые кредиторы. «Сингента» и «Синко Трейд» тому свидетели. В случае с «Агроинвестом», если «Русагро» решит обанкротить и его, потери ждут уже не крупных игроков аграрного рынка, а федеральный бюджет: гарантом по кредиту, который «Агроинвест» взял на развитие, выступает Корпорация МСП. А средства выделял Сбербанк. С учетом привычки «Русагро» не платить по счетам перешедших под ее контроль компаний, судьба «Агроинвеста» может оказаться печальной. Тем более, что суд даже привлекать Сбербанк и Корпорацию МСП к участию в деле отказался, отметив, что его решение никак не затрагивает права ни того, ни другого.

На заседании 12 ААС 4 августа, которого с такой тревогой ждали жители нескольких сел Марксовского района, где находятся поля «Агроинвеста», было принято поистине разгромное решение. Суд не только признал сделку с «Мадином» не действительной. Он потребовал исключить из ЕГРЮЛ сведения о собственнике «Агроинвеста» Андрее Хохлове. То есть бизнес, который предприниматель много лет развивал, у него теперь отбирают за просто так. А ведь если дело дойдет до банкротства самой компании, то субсидиарная ответственность ляжет именно на владельца, практика в этом направлении в судах наработана богатая. Стоит также вспомнить, что «Русагро» явно склонна использовать субсидиарку как большую дубинку – по судам с предприятиями «Солпро» это хорошо заметно.

Логика 12 ААС при вынесении решения была убийственно проста: сделку суд посчитал невыгодной, а срок давности решил считать с того момента, как об этой сделке узнал конкурсный управляющий. При этом подробная экономическая экспертиза в рамках спора так и не была произведена. Прикладывать к делу копии договоров «Агроинвеста» с поставщиками мелиоративного оборудования, как доказательства того, что компания развивалась сама и сама же инвестировала крупные средства, апелляционная инстанция отказалась. Новую экспертизу, которая дала бы оценку истинной стоимости доли «Мадина» в уставном капитале «Агроинвеста» на момент сделки суд тоже назначать не стал, заключив, что если владельцу «Агроинвеста» предыдущая экспертиза не нравится, это не повод чтобы проводить ее еще раз.

«Кроме того, несогласие Хохлова А.Д., ООО «Агроинвест» с выводами эксперта само по себе не может являться основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством по настоящему делу», — подвел черту 12 ААС. Оставив за бортом чаяния и надежды сельских тружеников и продемонстрировав полное безразличие к их судьбе.

Есть и другой существенный момент: и сам «Агроинвест», и его владелец Андрей Хохлов зарегистрированы в Саратовской области. Компания с миллиардными оборотами платит налоги на территории того региона, где работает, ее учредитель – тоже. А вот за «Мадин» стоит офшор и факт этот известен в том числе и суду. В решении 12 ААС сказано дословно следующее: «как установлено судом и следует из материалов дела, ЗАО «Мадин» было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.03.2014, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц. Единственным акционером ЗАО «Мадин» с момента создания общества до 26.11.2018 являлся Щанкин Денис Владимирович, в период с 26.11.2018 единственным акционером стала Частная компания с ограниченной ответственностью КВАРТЛИНК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (QUARTLINK HOLDING LIMITED)». Контрольный пакет акций этой кипрской компании приобретался «Русагро» при заключении сделки с «Солнечными продуктами».

Получается, что даже если «Агроинвест» останется действующим предприятием, куда пойдут его налоги, где осядут доходы? На Кипре, который как верный член Евросоюза уже отметился в антироссийских санкциях? А как это будет выглядеть с точки зрения продовольственной безопасности страны? Вопросы эти следует задать врио губернатора Роману Бусаргину уже сейчас. Пока «Агроинвест» еще существует как работодатель и налогоплательщик. До сих пор все, происходящее с компанией, не вызывало в правительстве Саратовской области ни малейшей реакции.

Остается только ждать, будет ли ответ на обращение, или же сельхозработникам придется переадресовать его главе государства.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”