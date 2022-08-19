Скандалы: Отравления арбузами тщательно засекречивают

Почему рынок бахчевых в России всё чаще называют одним из наиболее криминальных

Каждое лето россияне травятся арбузами. Нынешний год не исключение: жители страны жалуются на «побочные эффекты» от употребления бахчевых – в некоторых случаях дело доходит до госпитализации. Арбузный рынок один из наиболее закрытых в стране, выяснил «Октагон». Представители официальных ведомств и отраслевые эксперты категорически отказываются обсуждать «арбузную тему» и делиться какой-либо статистикой, а один из собеседников признался: говорить публично на эту тему может быть опасно для жизни, ведь на кону десятки миллиардов рублей.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал городскую полицию, надзорные ведомства и профильные департаменты провести рейды по точкам нестационарной торговли. Особое внимание он попросил уделить торговле бахчевыми. По словам мэра, люди покупают арбузы на улицах, с машин, без документов, а потом попадают в больницы.

Ранее «арбузный вопрос» поднимал ростовский губернатор Василий Голубев. Глава региона заявил, что с появившимся в начале июля урожаем ягоды «не всё гладко и чисто».

«Я знаю, что <…> есть теплицы, под плёнкой научились арбузы выращивать. Но не так массово же! При этом они все красные и даже запах арбузный отдалённо напоминает. Но мы же понимаем, что не всё там гладко и чисто? Это должно быть предметом внимания», – отметил ранее на совещании губернатор.

Москвичка Наталья и её сын на днях стали жертвами отравления. Пострадавшая винит в случившемся именно арбуз, приобретённый с машины неподалёку от дома:

– Поели арбуза вечером, а уже ночью началась сильная рвота и расстройство желудка. Консультировались с врачом, он нам сказал, что после употребления арбузов такое часто бывает. Вероятно, их чем-то пичкают.

Если в поисковике ввести словосочетание «отравился арбузом», то находится множество историй: пишут о зашкаливающем количестве нитратов, взрывающихся арбузах и даже о смертельных случаях. Но выяснить, почему происходят эти страшные «арбузные истории», не так-то просто. Рынок бахчевых в России оказался тайной за семью печатями.

Нет статистики – нет отравлений

Историями об отравлениях арбузами забиты социальные сети и форумы, но официальные органы эту дискуссию не поддерживают: как удалось выяснить «Октагону», ни Минздрав, ни Роспотребнадзор не располагают статистикой об отравлениях бахчевыми культурами.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «отдельная статистика по отравлениям арбузами не ведётся». Проверки на предмет безопасности реализуемой продукции проводятся только по обращениям граждан в том случае, если существует угроза жизни и здоровью. В ведомстве указали, что реализация бахчевых на необорудованных торговых точках вдоль автодорог запрещена, в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу.

– Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжёлые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должны быть сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур (декларация о соответствии). У продавца должны быть на рабочем месте информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы. Продажа бахчевых культур осуществляется при наличии ценников с информацией о наименовании товара и его стоимости, – пояснили в Роспотребнадзоре.

Сразу несколько собеседников издания в государственных токсикологических центрах отказались общаться по поводу отравлений арбузами. Один из них прямо признался, что какие-либо высказывания на эту тему могут «угрожать всякими проблемами, которые никому не нужны».

Представитель одного из региональных управлений Роспотребнадзора сообщил, что нет никаких данных о том, что арбузами травятся. По его словам, «об этом много говорят, ходит много слухов, но реальных доказательств нет».

Однако один из токсикологов на условиях анонимности рассказал «Октагону», что отравления арбузами – совсем не миф:

– Нитратные отравления видны специалистам, однако пациент в любом случае получает диагноз «пищевое отравление» – и точка. А чем отравился, кто же знает? Надо проводить целое расследование: назначать экспертизу, выяснять, где был куплен арбуз, из какой партии, откуда она привезена. Это целая цепочка и очень сложная процедура. Понятно, что заниматься этим никто не будет. Никто и не занимается.

Собеседник добавил, что подобные расследования чаще всего возможны лишь в случае летального исхода.

Секретные арбузы

Арбузный рынок в России один из самых закрытых, подтвердил глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Добиться каких-либо цифр и сведений о продажах бахчевых в стране невозможно, говорит он.

– Можно предположить, что подобная закрытость – отнюдь не случайность. Вероятно, тема пролоббирована со стороны поставщиков, поскольку речь без преувеличения идёт о многомиллиардном рынке, – рассуждает Кабанов.

Согласно экспертным оценкам, объём рынка арбузов (без учёта дынь) в России оценивается в 45–60 млрд рублей ежегодно.

Более точные данные неизвестны: исполнительный директор Национального плодоовощного союза Гурий Шилов сообщил, что его организация не ведёт статистику по бахчевым. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин также отказался разговаривать на эту тему.

Рынок бахчевых – абсолютно теневой, объяснил «Октагону» эксперт, знакомый с ситуацией в отрасли. Он подтвердил, что, в отличие от большинства плодов и овощей, в отношении арбузов официально не ведётся никакая статистика.

– А тот, кто решит раскрыть реальное положение дел с бахчевыми, может даже оказаться в опасности: образно говоря, будет жить ярко, но недолго, – заверил собеседник издания.

Кирилл Кабанов считает необходимым ввести постоянный контроль за деятельностью торговых точек:

– Эффективным может оказаться персональный журнал контроля. Условно говоря, в магазин или на рынок пришёл проверяющий, провёл ряд замеров, оставил соответствующую запись в журнале. Такая система может снизить коррупционную составляющую. Но мониторинг следует вести непрерывно.

Адвокат Григорий Сарбаев с этим не соглашается: по его мнению, проблема заключается в том, что проверить арбуз, не разрезав или не проткнув, невозможно. К тому же, говорит он, в одной партии могут быть самые разные экземпляры и проконтролировать каждый нельзя.

«Если, например, с колбасой или творогом всё просто, то в случае с арбузами нет адекватной технологии проверки. Даже если проткнул арбуз шприцем, то что дальше делать? Нужны экспертизы, а это хлопотно и затратно – сезон раньше закончится, чем результат получишь», — Григорий Сарбаев, адвокат

Впрочем, специалист в сфере безопасности Сергей Храпач полагает, что дело не в отсутствии системы проверки, а в недостатке мотивации. На кону миллиарды, причём львиная доля этих средств находится в «серой» зоне. По оценкам эксперта, в торговых сетях реализуется не более трети всей бахчевой продукции, всё остальное распродаётся с машин, на рынках и даже во дворах жилых домов.

– Во-первых, очевидно, что в таком положении вещей кто-то заинтересован. Попытайтесь, например, поставить грузовую машину на обочине федеральной трассы и начать торговать чем-либо – вопросы у проверяющих к вам возникнут очень быстро. А тут – ничего, стоят и торгуют. Во-вторых, попробуйте подойти к такому грузовику и попросить декларацию соответствия. Интересно, какой ответ вы получите. И в-третьих, системы фиксации пищевых отравлений медучреждениями как таковой не существует. Кто-то чем-то травится, но чем, непонятно, да и мотивации выяснять ни у кого нет, – пояснил Храпач.

Чаще всего под «отравлением арбузом» понимают отравление нитратами, которые используются в качестве удобрений при выращивании бахчевых.

Именно по этой причине специалисты рекомендуют избегать ранних арбузов, которые появляются в продаже уже в конце мая.

Врачи отмечают, что такие отравления чаще всего проявляются в виде диареи и рвоты и крайне редко приводят к летальному исходу.

Кроме того, как утверждает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский, зачастую в отравлениях виноваты сами потребители. По его словам, далеко не все моют арбузы, в отличие, например, от помидоров и огурцов, хотя в арбузный сезон активна большая часть возбудителей кишечных инфекций.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”