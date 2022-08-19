 

«Они сами выбрали Талибан» – афганских беженцев вернут в Кабул

19.08.2022, 17:33, Разное
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Еврокомиссия приняла постановление, согласно которому все афганские беженцы, не успевшие «легализоваться» в ЕС, вскоре будут принудительно депортированы на свою родину.

Формальной причиной высылки объявлены злодеяния новых властей их родного государства, за которые против них уже не один десяток лет вводят международные санкции.

Афганские беженцы попытались поднять восстание против депортации, но успехом это не увенчалось. После этого один из еврокомиссаров назвала их «трусами».

– Эти робкие люди, если не сказать «трусы», пытаются заверить нас в том, что они не виноваты в приходе к власти «Талибана»* и не хотят жить при власти радикалов, – возмутилась она в интервью Die Welt. – Но факты говорят об ином: недавний соцопрос, проведённый в Афганистане правительственным социологическим центром «Харам-Контроль» совместно с силами религиозной полиции, показал, что 98% населения поддерживает исламистов.

*террористическая организация, находится под санкциями ООН

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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