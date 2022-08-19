Москвичи смогут протестировать систему онлайн-голосования 26 августа

Москвичам предстоит ответить на вопрос “Какие улучшения помогут сделать ваш районболее комфортным?”, уточнил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Одновременно с тестовым дистанционным голосованием будут работать офлайновые участки с подключенным электронным реестром.

По словам Ковалева, москвичи активно подают заявки на вступление в корпус наблюдателей за выборами. Сформировано 70% состава – это около семи тысяч человек, уточнил он.

“Также у нас совсем скоро начнется обучение, там уже курс сформирован, все готово для того, чтобы начать образовательную кампанию”, – добавил Ковалев.

Напомним, что популярность дистанционного формата голосования среди жителей столицы растет. Исследование социологической группы Russian Field показало, что проголосовать онлайн намерены 42,6% жителей Москвы, имеющих избирательное право.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Для участников дистанционного голосования пройдет акция “Миллион призов”. Москвичи смогут выиграть автомобили и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.