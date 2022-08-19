Стрижки осени для женщин с круглым лицом: тренды, перешедшие из лета, и новые стили, о которых стоит знать

Круглое лицо выглядит очень красиво, так как визуально женщины с таким овалом выглядят моложе. Кроме того, они имеют миловидный вид. Тем не менее для круглого лица подходят далеко не все прически, так как некоторые из стрижек могут визуально добавить объем.

Вот несколько самых удачных стрижек для женщин с круглым лицом, которые помогают максимально подчеркнуть свою естественную красоту.

Воб

Для женщин с круглым лицом не рекомендуется выбирать классический боб. Важно, чтобы волосы были не одной длины. Они должны быть асимметричными или же подстрижены слоями. Именно поэтому хорошо подойдет стрижка воб.

Эта стрижка длиной чуть выше плеч. Прическа подразумевает под собой то, что нужно сделать несколько слоев. Особенно хорошо подходит девушкам с волнистыми волосами. Но женщины с прямыми прядями также могут выбрать ее для себя. При выполнении укладки стоит сделать мягкие волны.

Шегги

Это именно тот стиль прически, который был модным трендом 90-х и в этом году снова возвращается.

Красивый эффект достигается благодаря созданию слоев по всей длине волос. Это помогает придать дополнительный объем и текстуру прядям.

Можно дополнить фактурной челкой, которая будет немного укороченной в центре и удлиненной по бокам. Также отличным решением станет более короткая детская челка.

Лоб

Прямые стрижки могут хорошо подходить девушкам с ровными волосами.

Если хочется немного разнообразить образ, то стоит выбрать для себя лоб длиной до плеч с грубыми слоями.

Одним из преимуществ такой прически является то, что не нужно беспокоиться о ее укладке, так как можно носить пряди естественным образом.

Рваная стрижка

Такая прическа просто идеально подходит для тонких прядей, так придает им объем и красиво обрамляет лицо.

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Таким образом создается иллюзия более густых волос. Помимо этого можно несколько изменить свой внешний вид, а также сделать образ более молодым и свежим.

Пикси

Эта классическая стрижка может стать довольно интересным способом изменить образ. Нужно просто подстричь волосы сзади и по бокам, оставив переднюю часть немного длиннее.

Такая стрижка не только позволяет выглядеть моложе, но и идеально подходит для лета и осени и легко поддается укладке.

Рваная стрижка с челкой

Если пряди кудрявые или волнистые, можно изменить внешний вид при помощи многослойной или асимметричной стрижки.

В отличие от прямых волос, кудрявые локоны стоит стричь, пока они сухие, так как легче увидеть то, как будет выглядеть конечный результат.

Стоит сделать челку длиной до бровей, чтобы она помогала сделать внешность более милой, а лицо – удлиненным.

Тупой лоб

Если нравятся волосы средней длины, то стоит сделать для себя стрижку тупой лоб.

Такая прическа поможет придать прядям дополнительную динамику. В итоге получится красивый стильный и современный вид.