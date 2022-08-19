Жемчужные ногти – главный хит осеннего сезона: тенденции и идеи благородного перламутрового маникюра

Жемчужный маникюр станет самым настоящим трендом осени 2022 года. Этот нейл-арт достаточно загадочный и изысканный, именно поэтому он точно сможет привлечь к себе внимание всех модниц.

Вдохновленные жемчужными лаками в стиле 80-х годов, белые и розовые перламутровые ногти станут самым настоящим трендом. Эта тенденция привлечет всех любителей простого, но в то же время изысканного маникюра.

Особенности нейл-арта

Жемчужный маникюр в отличие от хромированных ногтей не имеет зеркального или хромированного эффекта. Такой нейл-арт довольно простой и своим блеском напоминает нам жемчужные ожерелья наших бабушек и их утонченную элегантность.

Преимущества маникюра

Преимуществом жемчужного нейл-арта является то, что он универсальный и поэтому хорошо сочетается как с повседневными нарядами, так и с вечерним платьем. Очень часто такой маникюр выбирают для себя невесты, чтобы сделать свой образ более привлекательным и элегантным, а также подчеркнуть красоту ногтей.

Перламутровый нейл-арт просто потрясающе смотрится с совершенно любым декором на выбор. Кроме того, большим преимуществом является то, что можно выполнить его как при помощи гель-лака, так и просто используя простой лак.

Какие цвета будут актуальными?

Для выполнения такого маникюра стоит выбрать молочно-белый или жемчужно-розовый лак.

Если хочется сделать свой образ более ярким и выделить как-то ногти, то можно добавить такие тона как зеленый лайм, однако стоит помнить о том, что яркие оттенки также должны быть с перламутровым блеском.

Чтобы получить модный эффект этой осенью, стоит помнить, что при выполнении маникюра нужно наносить несколько слоев перламутрового лака для получения полного и непрозрачного результата. Если же нравится эффект прозрачности, то можно просто выбрать один более светлый лак для ногтей и нанести его в один слой.

Для каких ногтей лучше всего подходит жемчужный маникюр?

Это действительно уникальный и универсальный нейл-арт, который хорошо смотрится на ногтевой пластине совершенно любой длины, от самой короткой до самой длинной.

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Будь то квадратные, круглые, миндалевидные ногти или же шпильки, с перламутровым лаком они сразу же будут выглядеть более элегантно.

Единственное, о чем нужно помнить, так это о том, что цвет выбранного лака должен хорошо гармонировать с оттенком кожи.

Именно поэтому, если кожные покровы с холодным подтоном, лучше всего остановить свой выбор на жемчужном лаке с серебристыми нотками, избегая золотистых или оранжевых тонов.

Однако здесь многое зависит от личного предпочтения. Никто не запрещает выбирать оттенки, которые полностью контрастируют с тоном кожи, если они нравятся.

Как сделать маникюр особенным?

Помимо базового перламутрового нейл-арта, можно придумать множество других, не менее интересных вариантов жемчужного маникюра.

Если нравится перламутровый лак, но хочется чего-то более яркого и красочного, то можно выделить один или несколько ногтей при помощи акцентного цвета. Это будет выглядеть просто невероятно и очень стильно.

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Отличным решением также будет украшение ногтевой пластины небольшой жемчужинкой. Такой декор должен иметь переливы оттенков, похожие на цвет лака.

Все это поможет придать определенную элегантность и роскошь маникюру, который будет индивидуальным.

Если же, наоборот, нравятся простые и элегантные ногти, то жемчужный френч может стать самым лучшим решением. В таком случае придется сделать прозрачную основу, а затем перейти к работе только с кончиками.

Также хорошо будет смотреться жемчужный маникюр с небольшими стразами, капельками росы, кружевом. Можно использовать контрастное черно-белое сочетание. Это поможет сделать образ просто превосходным.