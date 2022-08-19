Скандалы: «Мы потрясены и злы»

В канадском хоккее разгорелся секс-скандал

Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. В последние несколько месяцев вскрылись две позорные истории, связанные с молодежными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчетов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины. Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации (Hockey Canada), так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.

На время расследования в отношении федерации введены санкции: прекращено госфинансирование, приостановлены спонсорские контракты. Как продвигается расследование этих дел, какие подробности всплывают на поверхность и кому было выгодно держать случившееся в тайне — разбиралась «Лента.ру».

Главная проблема канадского хоккея, как считает Бренда Андресс, бывшая глава Канадской женской хоккейной лиги, — принятая в нем «культура молчания». «Я думаю, что большинство из нас не сможет справиться с правдой, которая откроется. Невозможно принять то, что действительно происходит в спортивном мире», — говорит она.

«Это ужасная история»

Об инциденте 2003 года рассказал портал TSN в июне 2022-го. Журналисты, ссылаясь на три анонимных источника, сообщили, что во время чемпионата мира шесть игроков канадской команды изнасиловали молодую женщину, личность которой не раскрывается. Полиция подтвердила изданию, что начала расследование.

На МЧМ-2003 канадцы проиграли сборной России в финале со счетом 2:3. Бронзу завоевали финны. Турнир проходил в канадских городах Сидни и Галифакс

В качестве доказательства источники TSN предоставили видео, на котором запечатлено надругательство. На нем видно, как спортсмены занимаются сексом с девушкой, которая лежит лицом на бильярдном столе и не реагирует на действия игроков. Предположительно, она сильно пьяна и не понимает, что происходит. Кроме СМИ и полиции, об этом видео сообщили также депутату от консерваторов Джону Натеру.

Я передал данные, которые мне предоставили, в полицию Галифакса, так как там произошел предполагаемый инцидент. Также я призвал информаторов связаться с полицией напрямую, — Джон Натер, депутат

По словам источника, который называет себя владельцем видео, один из игроков команды одолжил у него видеокамеру на время ЧМ и забыл стереть ролик. Позже хоккеисты якобы требовали удалить запись и не сообщать о ее существовании в полицию.

Из 21 игрока того состава первыми с заявлениями о случившемся выступили защитник Карло Колаяково и нападающий Пьер-Александр Паренто. «Важно, чтобы все знали, что я не участвовал в этом и не знал о случившемся. Я буду в полной мере сотрудничать со следствием», — написал Колаяково. Паренто же подчеркнул, что «определенно не был вовлечен» в ситуацию, а обвинения стали для него шоком. Позднее с аналогичными высказываниями выступили форварды Скотти Апшелл и Джордин Туту, а также защитник Нейтан Петч.

Национальная федерация Hockey Canada, по признанию ее официальных представителей, до звонка журналистов с просьбами о комментарии знала только некие «тревожные подробности» о МЧМ-2003, но не детали. Теперь организация пообещала разобраться: руководство уже связалось с информаторами, сообщившими о случившемся, и полицией Галифакса. Там попросили всех, кто что-либо знает о произошедшем, немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Мы стремимся положить конец «культуре молчания» в хоккее. Считаем, что случай должен быть расследован. Мы будем сотрудничать с властями и поддерживать их всеми возможными способами, — из пресс-релиза Hockey Canada

По словам министра спорта Канады Паскаль Сент-Ондж, эти обвинения нанесли серьезный удар по репутации хоккея в стране. «Мы узнали ужасную историю, которая якобы произошла в 2003 году. Как и все канадцы, я потрясена и разгневана», — заявила она.

«Мы знаем, что вы злы на нас, и это правильно»

Не менее громко обсуждается очень похожий, но более свежий случай.

В апреле 2022-го девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что восемь канадских хоккеистов, в числе которых были победители молодежного первенства мира-2018, подвергли ее сексуальному насилию.

В 2018 году канадцы в 17-й раз в истории выиграли МЧМ по хоккею. Серебро завоевали шведы, бронзу — американцы. Турнир проходил в Буффало (США)

Как утверждает девушка, которой на момент происшествия было 20 лет, в июне 2018-го она оказалась вместе с вернувшимися с МЧМ хоккеистами в одном из баров Онтарио, где ее напоили, после чего отвели в гостиничный номер. Она, по ее собственному признанию, была пьяна настолько, что не могла дать согласия на половой акт или отказаться от него. Хоккеисты насиловали ее на протяжении нескольких часов. После ей угрожали и требовали не сообщать о произошедшем в полицию и в случае чего не сотрудничать со следствием.

Потерпевшая подала иск к Hockey Canada в размере 3,55 миллиона долларов: организация обвиняется в том, что не смогла справиться с системными злоупотреблениями и потворствует «культуре сексуальной эксплуатации молодых женщин». В числе ответчиков также фигурируют Канадская хоккейная лига (CHL) и восемь игроков, чьи имена не называются.

Интересно, что в 2019-м уже проводилось расследование, в том числе с участием полиции, но тогда дело замяли. Кроме того, хотя о предполагаемом инциденте был проинформирован национальный спортивный департамент (Sport Canada), до тогдашнего министра спорта Кирсти Дункан эти сведения не дошли

В мае 2022-го Hockey Canada хотела решить вопрос тихо и согласилась выплатить девушке полную сумму в обмен на отказ от иска. Предположительно, организация использовала средства, которые были получены от регистрационных сборов (канадцы платят взносы за участие их детей в хоккейных турнирах). Причем произошло это не в первый раз. Это заинтересовало высших спортивных чиновников страны, и они инициировали масштабную проверку, которая должна прояснить все детали инцидента и установить личности виновных — и в насилии, и в сокрытии фактов.

Пока проверка продолжается, канадское правительство не будет финансировать Hockey Canada. Министр спорта страны Сент-Онж призналась, что скандал «поверг ее в шок». Она распорядилась проконтролировать, чтобы организация не использовала бюджетные средства для внесудебного урегулирования конфликта и дальнейшего замалчивания истории.

По информации CBC, с 1989 года Hockey Canada потратила 7,6 миллиона долларов на урегулирование конфликтов, связанных с домогательствами и «другими злоупотреблениями». В эту сумму не входит выплата по случаю 2018 года

Также структура лишилась основных спонсоров: о разрыве или приостановке соглашений с федерацией объявили банк Scotiabank, телекоммуникационная компания Telus и крупная торговая сеть Canadian Tire. Нефтяная компания Imperial Oil и производитель хоккейной экипировки Bauer Hockey уточнили, что следят за развитием событий.

Отдельно сообщалось о реакции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где играет часть фигурантов дела: там выясняют, как игроки с подобным прошлым могли попасть на чемпионат. «Если это может касаться хоккеистов, которые сейчас выступают в лиге, мы решим, какие действия могут быть уместны», — заявили там.

Беспокоит ли кого-нибудь из вас, что эти предполагаемые насильники сегодня имеют постоянную карьеру в любительском и профессиональном хоккее и когда-нибудь могут стать тренерами?, — Кевин Во, депутат в обращении к Hockey Canada

Игроки того состава отрицают причастность к инциденту. Лично или через адвокатов они публикуют примерно одинаковые по смыслу сообщения: что спали в тот вечер в своей комнате, а потом помогали следствию. В частности, защитник «Торонто Мейпл Лифс» Виктор Мете в соцсетях назвал обвинения «потрясающими», добавив, что не был вовлечен в ситуацию. Из-за того, что имена предполагаемых преступников не названы, он подчеркнул: «Инцидент оставил печальный след в жизни каждого игрока нашей команды».

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Летом 2022 года Hockey Canada выпустила обращение к соотечественникам: «Мы знаем, что вы злы на нас и разочарованы нашим поведением, и это правильно. Мы сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить действия некоторых игроков молодежной команды. То, что произошло, совершенно неприемлемо, и мы еще раз приносим извинения всем, кто пострадал. Возобновление расследования — это шаг к устранению разочарования, которое многие чувствуют по поводу результатов процесса».

Теперь в Hockey Canada обещают не только разобраться в уже известных инцидентах и уволить всех, кто причастен к сокрытию фактов, но и создать специальный надежный механизм подачи жалоб.

«Нам нужно предоставить жертвам все инструменты и поддержку. Мы признаем, что токсичное поведение в нашем спорте — это системная проблема, которую необходимо искоренить. Мы знаем, что изменения не произойдут в одночасье, но мы делаем многое, чтобы ситуация стала лучше», — убеждают в федерации.

Ангелина Никитина

Оригинал материала: “Лента.ру”