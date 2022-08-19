Депутаты Госдумы разрешили подрабатывать таксистом своему коллеге

Парламентский комитет по этике снял обвинения с депутата от «Справедливой России» Малхазбека Хагошева из Владикавказа. Как выяснилось, он занимался нелегальной предпринимательской деятельностью, не оповестив об этом коллег по Госдуме.

Факт работы Хагошева таксистом был выявлен в июне этого года, когда его узнал избиратель. Мужчина не побоялся угроз и написал обращение в Госдуму с просьбой проверить депутата на предмет работы «на стороне». В Госдуме была создана следственная комиссия. В ходе расследования удалось установить, что Малхазбек Хагошев работал от имени своего старшего брата Абдулсаида, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель.

Следствие признало: действия парламентария носили эпизодический характер, так как его родственник проходил двухнедельное лечение в медицинском учреждении. Таким образом, несмотря на факт нарушения регламента, речь не идёт о «злостных» или «систематических» действиях.

«Нужно было выручить брата, он же не депутат Госдумы. Я в юности тоже подрабатывал таксистом, как «шестёркой» рулить ещё помню… Думал, меня здесь никто не знает, даже надел чёрные очки. Но, как видите, избиратели бывают очень бдительные, дай Бог этому человеку здоровья», – прокомментировал свой проступок депутат.

По итогам разбирательства коллеги признали Хагошева виновным, но ограничились символическими санкциями: ему вынесли предупреждение за сокрытие предпринимательской деятельности, а также обязали оформить свой доход официально, уплатить налоги в казну.

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