 

Жительницу Челябинска поймали во время незаконной скупки валюты

19.08.2022, 15:30, Разное
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В Челябинске полицейские задержали женщину, которая занималась незаконной скупкой валюты. Местная жительница сидела с клиентом в своем автомобиле и отсчитывала миллион рублей. Как пишет “Царьград”, него она собиралась купить доллары.

Валюта приобреталась не по официальному курсу, а по курсу, о котором продавец и покупатель договорились заранее. По данным ОСН, 54-летней задержанной грозит до 7 лет лишения свободы.


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