Жительницу Челябинска поймали во время незаконной скупки валюты

В Челябинске полицейские задержали женщину, которая занималась незаконной скупкой валюты. Местная жительница сидела с клиентом в своем автомобиле и отсчитывала миллион рублей. Как пишет “Царьград”, него она собиралась купить доллары.

Валюта приобреталась не по официальному курсу, а по курсу, о котором продавец и покупатель договорились заранее. По данным ОСН, 54-летней задержанной грозит до 7 лет лишения свободы.