 

Стали известны причины «слива» Бегловым Харлашкина силовикам

19.08.2022, 15:25, Разное
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В СМИ появилась дополнительная информация об аресте экс-главы «Метростроя» Сергея Харлашкина. По информации журналистов, «слив» чиновника силовикам произошел по личному приказу губернатора Петербурга Александра Беглова.

Харлашкин выполнил устные указания Беглова по закрытию зарплатных долгов для рабочих «Метростроя». Взамен ему пообещали перейти в правительство Ленобласти, поскольку сам чиновник не принадлежал к команде текущего градоначальника.

После Беглов потребовал у Россельхозбанка остатков банковской гарантии в 1,5 миллиарда рублей. Организация была вынуждена заплатить, однако написала обращение в СК РФ. Внимание правоохранительных органов и стало причиной «слива» Бегловым Харлашкина.

Сейчас в Смольном царят панические настроения, пишут журналисты, поскольку даже полная лояльность действующему главе города не означает безопасности. Некоторые чиновники стали «закладывать за воротник» прямо на рабочем месте.


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