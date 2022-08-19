Скандалы: За семью печатями

Самарский депутат и «водочный король» Александр Милеев потребовал закрыть слушания о вымогательстве 200 миллионов рублей

Дочь бывшего мэра Самары Сергея Тархова Людмилу обвиняют в вымогательстве 200 миллионов рублей. Потерпевшей стороной является парламентарий региональной думы Александр Милеев, и в ходе судебного процесса могут всплыть некие сведения, порочащие его репутацию. В связи с этим адвокат депутата настоял на проведении заседаний суда в закрытом режиме.

В минувший понедельник, 15 августа, Ленинский суд Самары начал рассматривать уголовное дело в отношении Людмилы Тарховой – дочери экс-главы города Сергея Тархова.

Людмила Тархова является фигуранткой дела о вымогательстве внушительной суммы – 200 миллионов рублей. В соответствии с версией следствия в декабре 2020 года в распоряжении обвиняемой оказались некие данные, которые, будучи распространенными в публичных источниках, могли бы навредить репутации депутата самарской губернской думы Александра Милеева. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, Тархова несколько раз лично устраивала встречи с парламентарием и предлагала ему сделку: молчание со своей стороны в обмен на 200 миллионов рублей. В случае отказа дочь мэра угрожала Милееву обнародовать компромат. В июле 2021 года деньги были переданы Тарховой, а сразу после этого женщина была задержана сотрудниками ФСБ.

Милеев известен не только как депутат, но и как бизнесмен. Парламентария в регионе знают как «водочного короля», поскольку в течение продолжительного времени он возглавлял совет директоров комбината «Родник», являющийся, как отмечается на сайте предприятия, одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в Европе, но сейчас находится на стадии банкротства. Официально Милеев отошел от бизнеса несколько лет назад, но в скором времени ему придется участвовать в судебном процессе, касающемся банкротства комбината. Еще депутата связывают с деятельностью областного мусорного оператора. Кроме того, не так давно Милеев сообщил, что изучает возможность приобретения двух предприятий – завода «Россия» и Самарского металлургического завода. Таким образом, сфер, которые может затрагивать компромат на парламентария – реальный или надуманный – довольно много.

Людмила Тархова, которая в настоящее время находится под домашним арестом, отказалась признать вину. Как утверждает адвокат обвиняемой Андрей Карномазов, Александр Милеев уже давно был должен ее отцу крупную сумму и не спешил возвращать деньги. Гарантом же этой сделки будто бы выступал депутат губернской думы Олег Дьяченко. По словам Карномазова, Тархов оформил доверенность на получение долга на свою дочь, и ее действия были обусловлены намерением вернуть деньги. Адвокат подчеркивает, что Тархова стремилась «увязать вопрос возвращения долга и продажу доли в нефтяном бизнесе», а о будто бы имеющемся у нее компромате упомянула исключительно для того, чтобы «простимулировать» Милеева. Как уточнил Карномазов, речь шла о видеоролике, который «может вызывать тревогу» у парламентария. Юрист обратил внимание, что о предполагаемом существовании пресловутого компромата Милееву стало известно уже давно, за полгода до того, как он встретился с Тарховой. По прошествии времени она напомнила депутату о долге и выступила с предложением о передаче носителя-оригинала в обмен на деньги. Поэтому, как отметил адвокат, летом 2021 года для Милеева информация о компромате уже не могла быть неожиданностью.

Расследование уголовного дела в отношении Людмилы Тарховой заняло почти год. В конце прошлого месяца материалы поступили в Ленинский районный суд. Предварительное слушание провели в закрытом режиме, и по его итогам было решено вернуть материалы на доследование. Как выяснилось, Тархова заключила судебное соглашение, сообщив, откуда к ней попали компрометирующие Милеева сведения. Помогавшие ей лица не отрицали своей причастности к произошедшему. Как объяснил адвокат Тарховой, в обвинительном заключении сохранился тезис о группе лиц, хотя на скамье подсудимых находится один человек. В связи с этим все доводы были признаны судом преждевременными, и материалы направили на доработку.

Помимо этого, в ходе заседания была озвучена позиция стороны потерпевшего. Как оказалось, адвокат Милеева Сергей Давидян потребовал проводить заседания в закрытом режиме. Он пояснил, что в ходе слушаний в суде будут озвучиваться материалы, касающиеся частной жизни его доверителя. Тем не менее, как полагает Карномазов, заседания должны проходить в открытом режиме, поскольку информация, которая будет фигурировать в ходе процесса, касается публичной персоны и ее публичной жизни. По его мнению, скрывать здесь нечего, и исключение представляет только один из материалов, который действительно относится к частной жизни депутата.

Давидян намерен обратиться в суд с официальным ходатайством только на следующем заседании, запланированном на конец августа 2022 года. Есть вероятность, что на допрос в Ленинском районном суде вызовут и самого Александра Милеева.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”