 

От кого рожать? – Личное мнение

19.08.2022, 14:45, Разное
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Вот Ивлеева раз в пять лет как брякнет, так хоть стой и падай. Спрашивают её: тридцатник на носу, чего ещё не родила?

Вместо того, чтобы гордо ответить «не ваше дело», Настюха возьми и ляпни, что лично ей рожать не от кого.


Фото: Соцсети

Ну, понимаете ли, звезда ведь! Где найти достойного мужчину такой прекрасной даме?

Талантливый Элджей и тот свалил:

«Я четко понимаю, если говорить про планирование беременности, то я просто не могу никого сейчас видеть в таком графике. Говорить об этом очень сложно. Вопрос еще от кого рожать».

Проблемы две — у Настюхи есть график, но нет мужчины. Такая занятая вся, что никого не может видеть.

А может, всё наоборот?

Заняться бы собой — не гыкать, не вести себя, будто ты из подворотни. Волосики окрасить в нормальный цвет и прочитать десяток книжек. Окончить институт заочно, получить профессию. Ну, курсы есть ещё, где учат манерам.

Глядишь, тогда и контингент мужчин вокруг изменится. А то сидеть-страдать, что не от кого родить, по сути — тупиковый путь.

Вокруг тебя всегда только те, кто тебя нынешнюю достоин. Твоё окружение — всего лишь зеркало. Лишь те, кому ты интересна в текущем своём состоянии, и если это не те люди, посмотри на себя.

А вы страдали темой, что родить вам не от кого? И как вышли из ситуации?

Источник: Лена Миро


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