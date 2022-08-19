Тулси Габбард – «перманентные» вашингтонские бюрократы уже не скрывают, что всеми силами цепляются за власть

Бессменные бюрократы, которым принадлежит реальная власть в США, задействуют все свои возможности и силы, чтобы повлиять на предстоящие промежуточные выборы и не дать Трампу переизбраться, говорит бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. В интервью Fox News бывший член палаты представителей заявила, что каста бюрократов стремится к тотальному контролю в стране, подмяв под себя силовые структуры.

С нами Тулси Габбард, бывший член палаты представителей США от штата Гавайи. Она, помимо прочего, говорила о существовании «перманентного Вашингтона». Тулси, рады Вас видеть! Этот концепт превратился из конспирологической теории в общепризнанный факт. Причём признаваемый обеими партиями! Деление на демократов и республиканцев исчезает, когда речь идёт о «перманентном Вашингтоне». Тулси, расскажите нам, что это?



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США: Говоря о «перманентном Вашингтоне», мы подразумеваем множество людей, причастных к ситуации, которая развивается в течение последних двух недель. Ситуация, созданная силами «государства национальной безопасности» (термин используется для обозначения совокупности федеральных силовых структур. — ИноТВ) и мейнстримными СМИ. Вы отметили меняющийся дискурс и появление новой информации — они видят, что старые новости не возымели желаемого эффекта. Сложно без скептицизма относиться к их тактическим решениям и принципу выбора подходящего момента (для провокации. — ИноТВ) и не задаться вопросом, каковы их мотивы? Задействовать свою мощь и политический вес, чтобы повлиять на предстоящие промежуточные выборы, на избирателей, которые будут голосовать уже через несколько недель. И сделать то, о чём они уже публично заявили: не допустить, чтобы Дональд Трамп смог участвовать в президентских выборах 2024 года, — это их цель.



Это не что-то новое. Вспомним недавние события. Это те же люди, которые обманывали американских граждан годами, пытаясь убедить нас в том, что Дональд Трамп — это российский агент, что он путём махинаций победил на выборах 2016 года. Это те же самые люди, которые открыли охоту на родителей, патриотов, считая их экстремистами, врагами народа, инакомыслящими, своими противниками. Это те же люди, которые хотят подвергнуть нас цензуре и контролировать, какую информацию мы можем видеть, слышать и говорить, силами так называемого министерства правды, которое никуда не исчезло, просто сменило название. Я думаю, американцы видят происходящее и понимают, что это не единичный случай. Это процесс серьёзного усиления тенденции к политизации гражданских институтов, которые существуют, чтобы служить народу. Они полезны, но используются для наращивания влияния и получения политической выгоды теми, кто находится у власти.

Тулси, мне объясняли, что администрации сменяются, выборы выигрывают и проигрывают, политические назначенцы приходят и уходят, но в недрах каждого департамента существует каста высокопоставленных бюрократов. И эти бюрократы никуда не уходят, они остаются там с первостепенной целью — удержать власть. Тулси, мы беседуем, Вы демократ, а я в силу политических предпочтений тяготею к консерватизму. Я не хочу сказать, что нет разницы между левым и правым флангами политического спектра. С нашей стороны было бы весьма наивно отрицать, что Америка сильно расколота. Есть истеблишмент, есть популисты и есть народ.



ТУЛСИ ГАББАРД: Верно, совершенно точно. Вы попали в точку. Те, кто находится в рамках «глубинного государства», как его часто называют, или «перманентного Вашингтона», как его называете вы, — это люди, которые полагают, что мы существуем для того, чтобы служить им, а не наоборот. Поэтому они ни перед чем не остановятся, чтобы защитить свою власть. Это и есть «перманентный Вашингтон», и то, что они подмяли под себя «государство национальной безопасности», сделав его своим боевым крылом, весьма опасно.

Почему бы им этого не делать, верно, Тулси? Мы ведь простые обыватели, а они профессионалы. Крайне приятно было поговорить с Вами, Тулси, всегда рад нашим беседам, спасибо Вам большое.



ТУЛСИ ГАББАРД: Взаимно, спасибо Уилл.

Дата выхода в эфир 17 августа 2022 года.