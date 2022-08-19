Подозреваемый в убийстве житель Адыгее обстрелял полицейских во время погони

Инцидент произошел на территории садоводческого товарищества “Дружба” в Тахтамукайском районе Адыгеи. По данным “Царьграда”, водитель ВАЗ-21074 попытался скрыться от полицейских, которые планировали привлечь его к ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

Когда подозреваемый добрался до дома, то взял ружье и открыл огонь по полицейским, а затем снова сел за руль и скрылся. В итоге мужчину задержали.

Во время изучения личности подозреваемого стало понятно, что с 1995 года он находится в федеральном розыске за совершение в Республике Северная Осетия-Алания преступления, пишет РИА ФАН.