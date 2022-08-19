 

Готик-панк, вечерние наряды и пальто: многие звездные пары предпочитают носить одинаковый фасон одежды

19.08.2022, 13:55, Разное
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Звездные пары часто одеваются в одном стиле, и эта тенденция очень нравится их поклонникам. Однако это не новый тренд. Он был известен еще в 1990-е годы, и возглавили его Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс, Виктория и Дэвид Бекхэм и другие знаменитости. Мы собрали подборку самых стильных образов, которые вдохновят истинных поклонников моды.

Джастин и Хейли

Молодых супругов часто можно увидеть в похожих нарядах. Они всегда держатся за руки и приветливо позируют фотографам. Так, например, во время своей поездки в Лондон они выбрали пальто одинакового фасона.

Еще один стильный выход певца и его супруги. Их образы – это пример того, как можно выглядеть модно в комфортной одежде, не стесняющей движения.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Эта пара любит примерять дерзкие образы, которые удивляют и приковывают к себе внимание. Смотря на Меган, трудно поверить в то, что она является многодетной матерью! Стильными образами она ничуть не уступает своему молодому спутнику.

Не только на красной дорожке, но и в повседневной жизни влюбленные любят носить одежду одного цвета и стиля.

Джей Ло и Бен Аффлек

Воссоединившись после долгой разлуки, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес привлекли к себе внимание публики. Звезды выбирают элегантные современные образы. Так, например, они часто носят одежду в одинаковой цветовой гамме.

Бейонсе и Jay-Z

Говоря о парах со схожими модными предпочтениями, нельзя не упомянуть Бейонсе и Jay-Z. В повседневной жизни они любят носить одежду одного цвета. Образ супругов на фотографии выглядит элегантно и по-настоящему роскошно. Платье подчеркивает фигуру певицы, а стильные аксессуары выгодно дополняют и без того идеальный образ.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Эта пара любит стиль готик-панк.

Кортни и Трэвис точно знают, как правильно сочетать разные элементы гардероба, чтобы выглядеть стильно, не перегружая образ деталями.


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