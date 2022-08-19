Трендовая прическа боб для густых и волнистых волос: выбираем в зависимости от формы лица

Боб просто отлично подходит для густых волнистых волос, так как не нужно стараться визуально создать дополнительный объем, и все выглядит максимально красиво и естественно.

Можно попробовать самые оригинальные и модные тенденции в области парикмахерского искусства. Чем не менее, есть несколько наиболее удачных вариантов боба на волнистые волосы, которые будут выглядеть максимально привлекательно и эффектно.

Вот несколько советов относительно того, как правильно выбрать стрижку.

Круглое или квадратное лицо

При выборе прически нужно обращать внимание на форму лица. Если оно квадратное или круглое, то прямой крой может его слишком сильно визуально отягощать. В итоге можете выглядеть старше, чем есть на самом деле, и несколько грубо.

Чтобы выглядеть более привлекательно и стильно, стоит добавить дерзкие нотки. В таком случае как короткая, так и длинная стрижка будет выглядеть просто великолепно.

Креативные асимметричные прически с прядями разной длины идеально подойдут обладательницам квадратного или овального лица. Важно постараться максимально облегчить пряди, чтобы можно было сделать овал более узким и вытянутым и сгладить возможные острые углы.

Узкое, овальное и вытянутое лицо

Классический боб в сочетании с волнистыми густыми волосами поможет создать культовый образ.

Красота естественных черт лица подчеркивается независимо от длины волос. Хорошо будет смотреться удлиненный боб.

Дополнительные советы

Стоит подумать о том, чтобы немного освежить свой образ, используя при этом креативные современные техники окрашивания.

Нужно помнить о том, что женщинам с квадратным или овальным лицом хорошо подходит балаяж.

Если густые и волнистые волосы, то отлично подойдет практически все, что угодно. Можно смело экспериментировать и проявлять креативность. Чтобы немного разнообразить создаваемый образ, то хорошим вариантом станет асимметрия.

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Стоит дополнять прическу различными модными и стильными аксессуарами, в частности, такими как банты, заколки, ободки.

Большим преимуществом боба, выполненного на кудрявые густые волосы является то, сто такая стрижка не требует слишком сложного ухода. Достаточно только вымыть голову, высушить ее естественным путем.

При желании можно нанести на локоны легкий текстурирующий спрей. Это позволит красиво подчеркнуть естественные завитки.

Можно сделать крупные локоны, чтобы добавить образу нотку гламура и романтики.